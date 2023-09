Este es el listado de teléfonos iPhone que dejarán de recibir actualizaciones

Los celulares iPhone, de la marca Apple, son de los más utilizados en el mundo. La popularidad de estos dispositivos inteligentes cada vez más crece, pese a que su precio suele ser de los más elevados en el mercado tecnológico.

Asimismo, hay quienes esperan con ansias la llegada del iPhone 15, pero, como suele pasar con las nuevas innovaciones de celulares, esto significa que teléfonos anteriores de la misma marca dejan de tener cambios, especialmente por falta de actualizaciones.

En ese sentido, poco a poco, algunos iPhone van cumpliendo su ciclo de vida útil, el cual es de cinco a siete años.

En vista de que la competencia en el mercado tecnológico es reñida, los cerebros detrás de la creación de cada dispositivo móvil buscan posicionar sus productos a como dé lugar. Precisamente, para el caso de iPhone la llegada del software iOS 17 es de lo que más se habla.

El gran conglomerado tecnológico dice que iOS 17 tiene “nuevas funcionalidades para una comunicación más expresiva, formas más simples de compartir y nueva experiencia a toda pantalla en el iPhone”.

Ante esto, si bien es cierto que lo que se busca con estas actualizaciones es mejorar la experiencia de los usuarios, al igual que nutrir la fidelidad con la marca, del otro lado están aquellos iPhone que dejan de recibir los cambios en el sistema operativo y, por ende, su funcionamiento oportuno se ve truncado.

Los teléfonos iPhone que se verán afectados por falta de actualizaciones

Teniendo en cuenta explicaciones de Apple, el hecho de que varios iPhone dejen de recibir actualizaciones, no significa que no funcionen. Esto depende de varios factores, ya sea por el rendimiento de la batería o fallas técnicas de orden mayor.

No obstante, lo que sí puede suceder es que en vista de que no hay una actualización constante con los nuevos cambios en iOS, las aplicaciones se retrasan hasta el punto en el que no cuentan con las nuevas herramientas.

Para dar un ejemplo, la aplicación de WhatsApp, una de las más utilizadas en el mundo, suele generar cambios constantes, entre el más reciente ahora se pueden editar los mensajes que se envían, pero si no hay actualizaciones esto es imposible.

Sin más preámbulo, dos de los iPhone que ya no cuentan con las actualizaciones son iPhone 4 y iPhone 6s Plus. En la misma línea, hay móviles antiguos que no se pueden dejar de lado y son del iPhone 5 C hacia abajo.

Por su parte, el blog iPadizaté comparte que “los iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X se lanzaron en septiembre de 2017 y recibieron a la última actualización de iOS 16, más o menos, en septiembre de 2023, por lo que habrían recibido 6 años de actualizaciones de iOS”.

Con base en lo anterior, los conocedores del tema tecnológico recalcan que son cinco modelos de iPhone sin recibir la actualización de iOS 16, al igual que tres modelos que no actualizaran a iOS 17. Esto significa que para lo que queda de 2023 la lista de iPhone es la siguiente:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ª generación)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Por fortuna, se comparte que el iPhone XR puede que quede por fuera y, por ende, se actualice al menos durante este año.

Antes de terminar, es importante recordar que la empresa de celulares Apple, hace un tiempo, hizo el lanzamiento de actualizaciones de seguridad para iPhone antiguos. “Hace no demasiado vimos una actualización de iOS 12 para iPhone antiguos y más recientemente una actualización de iOS 15.7.3 con parches de seguridad que solventaban ciertas vulnerabilidades del sistema”, según el citado portal.