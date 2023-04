Esto es lo que se debe hacer cuando el computador no responde

Normalmente, los computadores tienen una vida útil entre 6 y 10 años; sin embargo, durante este tiempo suelen presentarse algunos problemas en donde el computador deja de responder o sencillamente requiere de mantenimiento para que funcione como se debe.

Uno de los problemas más comunes en los computadores es que dejan de funcionar de un momento a otro, debido al bloqueo del PC. Frente a esto, el portal web HarasDanCinco indica que el software pierde el control de la aplicación o intenta hacerla funcionar de un modo que el sistema operativo Windows no reconoce. Por ello, una de las principales causas del porqué el PC se congela es por una memoria RAM con fallas, es decir, que se encuentra defectuosa, pero también se puede deber a fallas en la fuente de alimentación, problemas en los ventiladores o virus.

Para solucionar esto, lo mejor es oprimir el botón de apagado por unos segundos. Estos permitirá que el computador termine todos los procesos en marcha, incluso el que provocó el bloqueo del PC y se reinicie con normalidad. En caso de que esto no funcione, se debe pulsar la combinación de teclas CTRL + ALT + DEL e ingresar la contraseña apropiada y, hacer clic el botón con la Flecha o pulsar la tecla Enter.

Otro problema muy frecuente en los computadores es que se congele la pantalla de inicio. Esto se da porque el sistema no tiene recursos suficientes para satisfacer la demanda del software. Por ello, lo mejor es usar el atajo: Tecla de Windows + Ctrl + Shift + B y así volverá a la normalidad.

Si el computador no se apaga rápido, puede provocar desespero. - Foto: Getty Images

En caso de que lo anterior no funciones, debe pulsar simultáneamente las teclas Mayúscula + Control + ALT + F6, o bien hacer doble clic sobre el icono manteniendo pulsada la tecla Mayúscula y luego ingresar la contraseña correspondiente.

¿Qué pasa cuando el monitor no da imagen?

Además de que se congele la pantalla de inicio del PC, también puede suceder que el monitor quede completamente negro. Para solucionarlo, los expertos aconseja realizar el siguiente procedimiento:

Apagar el computador a la fuerza, es decir, mantener pulsada la tecla de encendido para que se apague el equipo.

Desconectar el cable del monitor del computador.

Comprobar los puertos de ambos dispositivos.

Comprobar si el cable del monitor está dañado.

La pantalla negra suele ser un problema muy común que requiere soporte técnico. - Foto: AP

Esto sucede cuando se apaga un computador de manera forzada

Teniendo en cuenta recopilaciones del sitio web Hard Zone, el afán suele ser uno de los motivos por los que un usuario apaga el computador directamente, pero, cuando vuelve a encenderlo, se presentan problemas. De acuerdo con los conocedores del tema, cuando el aparato tecnológico, ya sea de mesa o portátil, tarda más de lo normal en apagarse, es porque se encuentra protegiendo los datos antes de volver a recibir alimentación de energía eléctrica. Para proteger los datos, “el sistema operativo examina qué programas están abiertos tanto en primer como en segundo plano y les pide que terminen su ejecución”, explican.

No obstante, hay una buena parte de consumidores digitales que no tienen conocimiento al respecto y, por ende, proceden a desconectar el computador sin esperar a que se ejecute el proceso de apagado normal. En efecto, esto puede provocar que se dañe la información, lo que conduce a que, posiblemente, se presente una pérdida total de los datos y archivos consignados en la herramienta. Cabe señalar que el blog Computer Hoy agrega que en los computadores actuales hay un sistema que se centra en la recuperación de los datos, pero eso no quiere decir que evite por completo la pérdida de la información si el artefacto se apaga de manera inadecuada.