Estos son los hábitos que dañan la batería de un celular

Cargarla al 100 % y no usar el cargador original, son algunos de los errores más comunes que ocasionan daños irreversibles.

Al hacer una compra de un celular, este viene con algunas especificaciones determinadas que le ayudan a extender su vida útil. Entre estas está cómo hacer el uso adecuado del cargador del celular, con el fin de no cometer errores que pueden llegar a ocasionar daños en la batería.

La mayoría de las personas consideran que la carga del celular solo implicar conectar el cargador a la corriente; sin embargo, el asunto va mucho más allá de esto. Es fundamental conocer la energía que puede almacenar el dispositivo, al igual que saber cuánta es la capacidad o la profundidad de descarga que puede sostener.

Errores que dañan la batería del celular

Cargar siempre al 100%: no es recomendable cargar siempre la batería al 100 % de su capacidad, porque así se deteriorará. Es mejor mantener siempre la batería entre el 20 % y 80-85 %. Si se supera la última cifra se estará forzando la batería. Esto no quiere decir que nunca deba llegar la carga completa al 100 %, se puede hacer una que otra vez para que se calibre; pero se debe evitar lo máximo posible. Expertos aconsejan realizar cargas cortas de pocos minutos para mantener un porcentaje de batería más o menos estable que no supere el 80-85 %.

No usar el cargador original: este es uno de los hábitos que más dañan la batería de los celulares. Por ello, es importante hacer siempre el uso del cargador que viene con el celular. Esta es una forma de asegurarse que la vida útil de la batería corresponda con lo informado por el fabricante del smartphone.

Dejar la batería hasta el 0%: muchos creen que dejar la batería siempre en cero ayuda a su rendimiento; sin embargo, lo ideal es no hacerlo con mucha frecuencia, porque esta acción logrará que la batería dure mucho menos. Es fundamental recordar que la batería debe mantener mínimo una carga del 20 % o más, para que esta no sufra tanta degradación y los daños sean mínimos.

Cargar la batería al 100% y no usar el cargador original, son algunos de los errores más comunes que ocasionan daños irreversibles a la batería de los celulares. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Utilizar el celular mientras carga: no es recomendable hacer esto, porque cuando se emplean varias aplicaciones durante la carga del celular, esto aumenta mucho más la temperatura de la que ya tiene. En el caso de que necesite usarlo, expertos aconsejan desconectarlo de inmediato.

Cargar el teléfono con el protector: la mayoría de personas protegen su teléfono, pero se recomienda que cuando lo carguen se retire la funda protectora para no generar sobrecalentamientos innecesarios. Esto aplica tanto para cargas con cable o inalámbricas.

No tener en cuenta el clima externo: en los manuales de los teléfonos se indica que las baterías son muy sensibles a los cambios extremos de condiciones ambientales. De esta manera se sugiere evitar ambientes muy fríos y calientes. Si no se tiene en cuenta esto, ocasionará que la batería se degrade y, en ciertos casos, destruirla por completo porque este componente del celular no fue fabricado para aguantar cambios extremos de temperaturas.

Cargarlo durante toda la noche: este hábito, que se ve normal, ocasiona daños irreversibles en las baterías, por lo que se recomienda cargar únicamente entre 10 a 20 minutos para conseguir un buen porcentaje de batería. Algunos mercados ofrecen enchufes inteligentes que permiten establecer un temporizador que pare o corte el suministro de corriente eléctrica.

Trucos para que la batería dure más