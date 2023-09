Hombre murió por seguir el Google Maps: le dijo que había un puente y terminó en el fondo de un río

Según se conoció en la demanda presentada por sus familiares en el Tribunal Superior del Condado de Wake, en Hickory, al momento de utilizar Google Maps para regresar a su casa, la aplicación no había contemplado ciertos eventos en la ruta, por lo que ignoró la desaparición de un puente y le indicó al hombre que podría seguir derecho por allí.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

La compañía envió condolencias a la familia de la víctima. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este hecho ha tomado mucha más relevancia, ya que, aunque muchos pueden pensar que el puente sufrió un daño reciente, lo cierto es que la estructura se derrumbó hace 9 años y los usuarios de la ruta ya habían hech o múltiples advertencias a Google Maps par que advirtiera sobre el estado de esta vía, las cuales, al parecer, no fueron tenidas en cuenta.

Ante esto, la familia del hombre fallecido está buscando una indemnización por cuenta de Google, pues consideran que la responsabilidad no solo es de la ciudad por la falta de mantenimiento a la carretera, sino de la aplicación por no tener actualizado el estado de las vías y por recomendar esa ruta que, claramente, no es la más segura para transitar.