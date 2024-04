Inteligencia artificial revela los útiles trucos que debe seguir a la hora de comprar un carro

Los compradores de carros usados deben verificar el vehículo con cuidado para detectar que el kilometraje no sea alterado | Foto: Getty Images

Negocie el precio: no tenga miedo de negociar el precio del automóvil. Investigue el valor del automóvil que estás interesado en comprar y utilice esta información para negociar un precio justo. Recuerde que el precio de venta no es lo único que puedes negociar; también puede solicitar extras, como garantías extendidas o servicios adicionales.

Evalúe el costo total de propiedad : al evaluar diferentes opciones de carros, considere el costo total de propiedad a lo largo del tiempo. Esto incluye no solo el precio de compra inicial, sino también los costos de seguro, mantenimiento, reparaciones y depreciación.

No se apresure: comprar un automóvil es una decisión importante que no debe tomarse a la ligera. Tómese su tiempo para investigar y considerar todas sus opciones antes de tomar una decisión final. No se sienta presionado por los vendedores o las ofertas temporales; es importante tomar una decisión informada que se ajuste a tus necesidades y presupuesto.