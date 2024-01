Juegos gratis que están disponibles en PlayStation Plus a partir del 2 de enero

PlayStation ha confirmado cuáles serán los nuevos videojuegos que estarán disponibles para los usuarios que cuentan con una suscripción al servicio de PlayStation Plus.

Juegos gratuitos de PlayStation Plus para enero de 2024

Según la compañía, A Plague Tale: Requiem, Evil West y Nobody Saves the World son los juegos que están disponibles en PlayStation Plus, para enero del 2024.