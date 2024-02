Las fotos que le llegan a WhatsApp tendrían un virus oculto, así opera esta amenaza

¿Cómo se oculta malware en una foto?

Según, Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de Eset Latinoamérica, es muy importante tener presente que se tratan de fotos normales, los cuales pueden tener algunos píxeles alterados por cibercriminales, pero dichos archivos no podrán infectar un equipo si el usuario no los abre.

¿Qué hacer para no infectarse con una foto que oculta malware?

En ciertos casos, una foto que fue alterada con código malicioso no se visualizará bien en un chat de WhatsApp u otra plataforma, esto se debe a que dicho archivo no cumple con las normas del formato y por ello no se muestra correctamente. Dicha situación debe ser una señal de alerta para el usuario, quien debe desconfiar de esa imagen.