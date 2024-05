Ojo con la nueva estafa en WhatsApp: ciberdelincuentes estarían detrás de los mensajes de números desconocidos

Nueva estafa en WhatsApp

Recientemente, se ha conocido una nueva forma de estafar a los usuarios que hacen uso de este aplicativo. Se trata de los inusuales e inesperados mensajes que pueden llegar al dispositivo móvil, provenientes de números desconocidos y que no están guardados en la lista de contactos del celular de la persona que ha recibido la comunicación.

Adicionalmente, lo que más ha llamado la atención es que la recepción de estos mensajes provienen de números largos, muchos de ellos de países extranjeros, y con una palabra, “Hola”. Incluso, pueden llegar a contener textos más largos como: “Hola mamá, se me ha roto el teléfono” o “Hola, me he quedado sin batería y te hablo desde el móvil de un amigo. Necesito coger un taxi, ¿me haces una transferencia de ‘x cantidad de dinero’ a este número?”.