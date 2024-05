¿Por qué las medias “desaparecen” en la lavadora? Estas son las cinco causas que revela la ciencia

¿Es usted de las personas que hecha a lavar las medias en su lavadora y cuando las va a sacar no están completas? Este es un misterio que le pasa a la mayoría de las personas y que al parecer la psicología tiene la respuesta.

El misterio de las medias perdidas

Falla al separar las prendas antes de lavarlas

Separar la ropa antes de lavarla es un proceso que no se debe pasar por alto no solo para evitar que las fibras de las prendas se maltraten o que se tiñan unas prendas con el color de otras, sino que es una manera de verificar que realmente se están metiendo en la lavadora la cantidad correcta de medias y que no hay ninguna impar.