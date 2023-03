¿Qué hacer para que su computador funcione más rápido?

Existen diferentes métodos que pueden ayudar a que el PC no tenga complicaciones a la hora de utilizarlo.

Los computadores son herramientas de alto uso, primordialmente en el ámbito académico y laboral. Estos aparatos tecnológicos se pueden ver alterados con el paso del tiempo. Entonces, es cuando los usuarios dicen que el ordenador se puso lento.

Por lo general, la referencia de que el computador se encuentra lento se hace porque no funciona correctamente y acciones básicas como dar un clic o navegar por la web duran eternidades; en comparación con los primeros usos que se le da al aparato.

En ese sentido, el portal Crucial da a conocer una serie de trucos que pueden efectuarse para potencializar la rapidez de los ordenadores, antes de ir a los establecimientos informáticos o comprar uno nuevo y son los siguientes:

Existen diferentes métodos para mejorar el funcionamiento del PC. - Foto: Getty Images

Reiniciar el computador

La memoria RAM va a acumulando los archivos, páginas web, fotos y demás, es decir, que el sistema tardará en procesar los archivos. Solo basta con hacer clic en ‘Iniciar’ y acto seguido presionar en ‘Reiniciar’.

Malware

La lentitud del computador puede ser producto de un virus o malware. En ese sentido, se debe buscar el origen del problema con un antivirus. En adición, hay herramientas anti-malware que permiten detectar o quitar el virus, según Xataca.

Eliminar cookies y archivos temporales

De acuerdo con Tecno Magazine, “muchas veces las cookies y archivos temporales de las páginas que navegamos pueden causar un internet lento, es decir, que la experiencia de navegación sea más pausada de lo normal”.

Para ello, se debe proceder a eliminar los archivos y cookies del ordenador, dando clic en ‘Configuración’, luego ‘Herramientas’ y, por último, ‘Borrar archivos temporales’. La mayoría de los navegadores dan uso al mismo mecanismo, señalan los especialistas.

Limitar los programas de inicio

Si el PC presenta lentitud a la hora de iniciarse, lo mejor será revisar los programas que se ejecutan automáticamente, ya que suelen estar configurados de forma predeterminada.

Para eso, se tiene que presionar las teclas Ctrl + Alt + Supr. Acto seguido, seleccionar el administrador de tareas y abrir la pestaña ‘Procesos’. Cerrar los programas que se encuentran en ejecución.

Limitar los programas de inicio puede ayudar de forma significativa. - Foto: Getty Images

¿Cómo saber si un computador tiene un virus?

Al momento de adquirir un dispositivo tecnológico, las personas deben tener presente la importancia de mantener la seguridad en los mismos, ya que en muchos de ellos se guarda información personal o de trabajo.

En la actualidad existen varias amenazas que comprometen los dispositivos, especialmente a los computadores, en donde se destaca la entrada de piratas informáticos, el robo de contraseñas, entre muchos otros.

Ahora bien, hay diferentes factores que determinan si un ordenador tiene algún virus. Por ejemplo, uno de ellos es que el equipo sufra de lentitud o mal funcionamiento. De acuerdo con el portal Redes Zone, los problemas más frecuentes se presentan en el arranque de Windows, demora al cargar programas o lentitud en el navegador.

Los computadores, en la medida de lo posible, deben tener instálalos antivirus para evitar los piratas informáticos. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro problema que se puede dar, es que el computador no responda a las órdenes solicitadas por el usuario, es decir, con la eliminación de algún archivo y que no se elimine o abrir el apartado de configuraciones y que este se cierre automáticamente.

No obstante, el punto al cual se le debe prestar más atención es cuando aparecen programas que no se han instalado. En muchas oportunidades el malware instala aplicativos sin ningún consentimiento. En ese sentido, se recomienda ingresar al menú de programas y verificar si hay una aplicación que no debería estar.

Existen diferentes software maliciosos que lo primero que hacen es desconectar el antivirus. También puede realizar ciertos cambios, como la total desinstalación del programa. La mejor opción será utilizar el antivirus del propio sistema operativo. Para comprobar si está activado se deben llevar a cabo los siguientes pasos: