El retorno de Uber no será el único factor que encenderá la polémica. Cuando comiencen las sesiones del Congreso, el próximo 20 de julio, serán radicados varios proyectos de ley para regular las plataformas de movilidad, pero el consenso político que se había logrado en la pasada legislatura alrededor de una única iniciativa está roto y será difícil recomponerlo. Toro anunció que presentará de nuevo el proyecto, pero habrá otros. Se sabe que el senador Álvaro Uribe prepara uno, que ha consultado en reuniones en Zoom con empresarios de taxis. ¿Cuál de los dos apoyará esta vez el Gobierno? Por su parte, Colombia Humana y el Polo Democrático se oponen a la iniciativa de Toro; en este punto, la izquierda está alineada con el Ministerio de Transporte en la defensa de las tesis de las empresas de taxis, que rechazan la expansión de los modelos de economía colaborativa en el país.

No se trata de defender una marca concreta, sea Uber, DiDi o similares, sino un enfoque económico surgido en la era digital. Fedesarrollo presentó el primer informe sobre el impacto de las plataformas en la economía colombiana, y resulta que aportan el 0,2 por ciento del PIB y generan 200.000 empleos, según el estudio ‘Las plataformas digitales, la productividad y el empleo en Colombia’.

“Las plataformas no son sinónimo de precarización laboral”, afirma Cristina Fernández, una de las autoras de la investigación. El ingreso promedio de un conductor o de un repartidor de domicilios es de 780.000 pesos al mes. El problema es que ganan un salario por hora superior al mínimo vigente en Colombia, aunque no trabajan las horas suficientes para obtener el monto de un salario mínimo mensual. Según Fedesarrollo, cerca del 45 por ciento de la informalidad en el país corresponde a trabajadores independientes que ganan menos de un salario mínimo mensual, y el problema de informalidad es horizontal a todos los trabajadores independientes que generan ingresos en tiempo parcial, no solo a los asociados a plataformas digitales. El estudio pone de relieve la urgencia de avanzar con otro marco normativo que tampoco tuvo trámite en el Congreso: el de la flexibilización laboral que permita afiliarse a la seguridad social con cotizaciones inferiores al salario mínimo, así como permitir la cotización de trabajadores migrantes provenientes del exterior.