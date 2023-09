Siga estos pasos para saber si sus datos están filtrados en la ‘web oscura’

¿Qué es la dark web?

La web oscura, también conocida como la web profunda, es una parte de Internet a la que no se puede acceder fácilmente a través de los motores de búsqueda tradicionales. Se compone de sitios web que no están indexados públicamente y requieren software específico, como el navegador Tor, para acceder a ellos. Aunque no toda la actividad en la web oscura es ilegal, es un refugio para actividades ilegales como la venta de drogas, armas y datos robados.