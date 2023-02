Spotify: pasos para activar el modo karaoke

La función de Spotify más esperada por los melómanos por fin está disponible. El modo karaoke o llamado oficialmente Letras o Lyrics, llegó a todo el globo desde el pasado jueves 18 de noviembre. Varios de los usuarios de Spotify idolatran a la plataforma por la información extra y complementaria que ofrece sobre sus canciones favoritas, como los compositores, quiénes son los productores y otras funciones.

Sin embargo, para muchos de sus usuarios la cuota pendiente era poder visualizar la letra de esos temas. Es por esto que, luego de varias solicitudes realizadas por los propios usuarios en redes sociales, la plataforma anunció finalmente la posibilidad de incluir las letras de las canciones que se estén reproduciendo en el momento.

- Foto: Getty

Esta función se activó gracias a la colaboración que se dio entre Spotify y Musicmatch, la cual brinda más de ocho millones de letras a la plataforma. Antes de esta nueva función, la opción de Letras estaba solo disponible para las audiencias con una selección limitada de países, sin embargo, esta nueva característica está permitida para el resto de países en el mundo y gratis. Igualmente, la opción estará disponible para dispositivos iOS, Android, consolas, televisores y formatos web.

En un comunicado desde su sitio web, la compañía dio a conocer que a partir de esta semana todas las letras de las canciones se podrán encontrar gratuitamente “A partir de hoy, Spotify está empoderando a millones de fanáticos en todo el mundo para cantar más fuerte y con más confianza que nunca con el lanzamiento de Lyrics”, comentó Spotify.

Además, aparte de poder usar las letras para cantar simulando un modo karaoke, la opción permite compartir la letra que está visualizando en redes sociales. Sin embargo, Spotify dijo que esta función solo estará disponible en “la mayoría” de su biblioteca musical, es decir, algunas de las letras no se podrán compartir.

Cómo activar Letras desde la app móvil

1. Acceder a la aplicación.

2. Seleccionar la opción Vista en reproducción.

3. En la parte inferior de la pantalla se puede encontrar la letra que está sincronizada con la canción que se está reproduciendo.

4. Para compartirla: se tiene que presionar la opción compartir.

Desde la app de un televisor

Para las Smart TV se puede hacer visible la letra al seleccionar la opción Vista de la reproducción de una canción e ir a la esquina derecha de Opciones. Una vez ahí, se debe seleccionar la opción Letras.

En caso de que sigan sin aparecer las letras, Spotify Cares recomienda cerrar sesión, reiniciar el dispositivo y volver a iniciar sesión para que aparezca la opción.

Desde la app de escritorio

Mientras se reproduce la canción buscar en la barra de opciones el ícono de un micrófono para que comiencen a aparecer las letras.

La historia

Según el sitio de noticias tecnológicas The Verge, la historia de las letras musicales en Spotify ha sido un camino bastante problemático y complicado. Inicialmente trabajó de la mano con Musicxmatch para poder recrear esta función, sin embargo, en el año 2016 su separación fue visible en las pantallas.

Desde ese entonces la plataforma de streaming ofreció la función Behind the lyrics gracias a una asociación que obtuvo con Genius. Esta opción ofrece información básica sobre las canciones aunque no es nada útil para hacer un karaoke en casa. Aunque ya daba la opción para cantar, en países como Japón, la función no se había lanzado públicamente o en los mercados occidentales como Estados Unidos y Latinoamérica.

Por otra parte, con la nueva activación e introducción de Letras, Spotify le afirmó a la plataforma TechCrunch que descontinuará la opción Behind the lyrics.

Asociación estratégica

Esta función es posible gracias a la unión de Spotify con Musixmatch que cuenta con el catálogo más amplio de letras de canciones del mundo. “Letras es una de las características más solicitadas por los oyentes de todo el mundo. Así que hemos creado una experiencia que es simple e interactiva, e incluso compartible. Al asociarnos con Musixmatch, estamos dando vida a las letras de las canciones a través del acceso en la aplicación a través de la mayoría de nuestra extensa biblioteca de pistas”, explicó Spotify.