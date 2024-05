WhatsApp Plus 2024: así puede descargar en Android la última versión de mayo

Sin embargo, algunas de estas mejoras pueden demorarse o no llegar en el momento ideal para los usuarios, lo que los lleva a buscar alternativas en aplicaciones de terceros que ofrecen funciones adicionales y modifican algunas características. Una de estas alternativas es WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus es una aplicación no oficial que ha captado la atención de muchas personas debido a sus funciones añadidas que no están disponibles en la versión oficial de la aplicación de mensajería. Al no ser una versión autorizada, no se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones como App Store y Google Play Store, por lo que el proceso para instalarla difiere del tradicional.