WhatsApp: ¿Por qué no suenan las notificaciones de los chats en su teléfono y cómo arreglar el problema?

Pese a que WhatsApp es una de las aplicaciones más empleadas del mundo, el popular servicio de Meta no es totalmente infalible y, por ello, es usual que algunos de sus usuarios decidan acudir a las redes sociales para exponer los problemas que pueden estar teniendo con la plataforma.

Generalmente, los usuarios de la app de mensajería instantánea tienen diferentes tipos de dificultades cuando se presenta una caída en el servicio de la aplicación, debido a que durante un lapso de tiempo no es posible enviar o recibir mensajes en los chats. Sin embargo, esta situación suele ser corregida en cuestión de horas y una vez la plataforma se ha restablecido.

No obstante, en ciertos casos WhatsApp presenta ciertas fallas que no son masivas y, en consecuencia, terminan afectando a un pequeño grupo de usuarios. Ese es el caso de las personas que han manifestado que la app ya no genera correctamente las notificaciones cuando llega un nuevo mensaje a un chat grupal o conversación individual.

De acuerdo con algunos reportes de usuarios de redes sociales, el smartphone ha dejado de emitir sonidos cuando se generan las notificaciones de WhatsApp, pero dicha situación no ocurre cuando se producen notificaciones de otras aplicaciones como Instagram, Gmail, Spotify, TikTok, entre otras plataformas.

Dicha situación haría un poco más difícil que los usuarios puedan conocer rápidamente si alguien ha enviado un nuevo mensaje a un chat grupal o individual, en especial cuando se ha asignado un tono de notificación personalizada como recurso para ayudar a distinguir con más facilidad cuando esas personas escriben vía WhatsApp.

¿Por qué no suenan las notificaciones de los chats de WhatsApp?

En algunas ocasiones este problema está asociado a una actualización que la aplicación de mensajería lanza para optimizar algunas de sus características, debido a que algunos teléfonos inteligentes con versiones antiguas de Android (10, 11 o 12) no son plenamente compatibles con los nuevos elementos que se incorporan a la aplicación en dicha actualización.

Esta situación crea un conflicto entre el teléfono y la plataforma de mensajería instantánea, lo cual causa que dejen de funcionar adecuadamente ciertas características como los sonidos de las notificaciones.

¿Cómo reparar el problema con el sonido de las notificaciones de WhatsApp?

En primer lugar, es clave generar una copia de seguridad de los chats de WhatsApp, de esta manera el usuario tendrá un respaldo de sus conversaciones, stickers y archivos multimedia que ha recibido a través de las conversaciones que tiene en la app.

Una vez realizado el backup con los chats, el usuario debe revisar en su teléfono hay actualizaciones pendientes del sistema operativo, de ser así es necesario ejecutar el proceso de actualización.

Después de que el dispositivo ha instalado correctamente la última actualización disponible para su sistema operativo, es recomendable que el usuario desinstale la aplicación de WhatsApp y luego se dirija a Google Play Store o App Store para instalarla de nuevo.

En el momento de iniciar sesión en la aplicación de mensajería instantánea habrá que ingresar el código de seguridad que llega vía mensaje de texto (SMS), luego se tendrá que aplicar la restauración de la copia de seguridad previamente hecha.

Al finalizar este proceso las notificaciones tendrán que funcionar de forma adecuada y el usuario no habrá perdido conversaciones valiosas que tiene guardadas en la aplicación.

No obstante, es altamente posible que la configuración de los tonos de notificaciones personalizados se pierdan al realizar la reinstalación de WhatsApp, por lo tanto, es aconsejable volver a realizar estos ajustes para agregar nuevamente unas tonadas distintivas para que sea más sencillo reconocer los mensajes de contactos específicos que envían nuevos mensajes a los chats.