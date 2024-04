WhatsApp se actualiza con un cambio poco esperado y usuarios lo rechazan con memes en las redes

Según arias capturas de pantalla compartidas en redes sociales, esta modificación no representa una profunda transformación en la interfaz de la app. El color verde se puede apreciar principalmente en los paneles principales de la plataforma.

Pese a que esta modificación no altera el funcionamiento de las diferentes herramientas que posee la aplicación, esta novedad ha desatado diferentes reacciones entre los usuarios de la aplicación.

Mientras algunos piensan que este cambio es positivo, al considerar que esta medida ayudaría a que la versión de WhatsApp para iOs y Android tengan una apariencia similar , otros han manifestado que no aprueban esa modificación, indicando que el color azul le daba un sello único a app para iPhone.

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

WhatsApp en iOS ya no tendrá el color azul | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

As notificações do meu WhatsApp ficou verde???????? pic.twitter.com/Qz4lYGU2tA

¿Por qué hay usuarios que aún tienen WhatsApp azul en su iPhone?

La actualización diseñada para cambiar quitar el color azul en la aplicación de WhatsApp para iOS fue lanzada de manera escalonada, por lo tanto, es posible que algunas personas aún no tengan la posibilidad de descargar e instalar en su teléfono dicha novedad .

No obstante, es muy probable que en los próximos días todos los usuarios de WhatsApp en iPhone ya noten el cambio en la aplicación.

Otra razón por la que una persona aún vería los íconos de la app en color azul es porque tiene desactivadas las actualizaciones automáticas en su equipo, por lo tanto, el dispositivo aún no ha descargado dicha actualización.

¿WhatsApp prepara una función modificar la apariencia de la app en iPhone?

Vale la pena recalcar que los usuarios de WhatsApp en Android, quienes utilizan este servicio desde un iPhone, no tienen la opción de emplear aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus para alterar algunos elementos estéticos de la aplicación.