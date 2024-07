Un día en el 2020

"Noticia importante", se ilumina la pantalla.



Carlos, de 15 años, va con los ojos cerrados en el TransMilenio y no lo nota. Después de un par de minutos, la alarma luminosa de su sistema portátil se apaga para dar paso a la función de vibración. Se sobresalta y mira la pantalla; son las 7:46 de la mañana.



Es una noticia científica, uno de los temas que ha elegido como importante durante el mes de septiembre.



Empieza a leer:



"Leticia, Colombia. Hoy a las 7:43 de la mañana fue enviado a la OMS (Organización Mundial de la Salud) el reporte final con los resultados de la investigación de los componentes activos del 3745 Puinawai.



La investigación, liderada por la científica colombiana Cristina Vásquez, busca encontrar curas alternativas y naturales contra el cáncer, debido a los efectos secundarios que producen los tratamientos químicos... "



Carlos parpadea:



-¿3745 Puinawai? ¿Cristina Vásquez? ¿Cáncer, tratamientos químicos?... Creo que mejor miro los hipervínculos... ¡no tengo ni idea qué es esto!-. Pone sobre sus rodillas su sistema portátil y frente a él se proyecta un holograma. Empieza a separar la información, a seleccionar lo que es de su interés, pasa páginas de texto, imágenes y se detiene en el 3745 Puinawai, lo selecciona...



"3745 Puinawai": Medicina. Proteína encontrada en la flora de la Reserva Nacional Natural Puinawai, ubicada en el departamento del Guainía, jurisdicción del municipio de Puerto Inírida, Colombia.



Esta proteína, descubierta por el equipo de investigación Ciencia Libre, está siendo utilizada bajo licencias de libre distribución en el tratamiento de más de 17 enfermedades a escala mundial. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto del gobierno de Colombia y la organización Ciencia Libre...



Al lado del texto, una animación de la proteína va mostrando su proceso de extracción. Carlos lee, mira la animación y, cuando esta termina, abre otra ventana. Sigue ojeando el bloque de información, pero varios puntos llaman su atención y va hacia ellos: primero, entra a una galería de fotos del Parque Natural Puinawai; aumenta de tamaño el mapa, que muestra la ubicación geográfica del parque, y disminuye el ícono geográfico para seguir mirando las fotografías. No se detiene en los paquetes de turismo virtual y tampoco en las ofertas de turismo físico... cierra varias ventanas y vuelve a la inicial, la del 3745 Puinawai, y lee detenidamente el listado de las 17 enfermedades. Cierra la ventana y lee un término que le es familiar, pero que no entiende muy bien.



-¿Licencias de libre distribución? -se pregunta. Entra



Licencias de libre distribución: Licencias que permiten a los propietarios de los derechos de bienes o servicios, información o data, distribuir libremente de acuerdo con los usos que se den a esos bienes, servicios, información o datos.



Un poco de historia: a finales del siglo pasado con la revolución digital se generaron canales mediante los cuales las formas como se distribuían los bienes y servicios cambiaron totalmente; esta revolución digital transformó las estructuras económicas y ello repercutió en varias industrias: en primera instancia, la del entretenimiento (música, TV y cine): las grandes compañías que tenían casi todo el mercado dejaron de ser las que lo dominaban, pues estos medios digitales permitieron que las personas comunes y corrientes, bajo otros esquemas económicos anteriores a la era digital, se convirtieran en ciudadanos con poder de decisión y con acceso ilimitado a toda la información disponible: el fenómeno llamado 'la sociedad en tiempo real'. Además, dado un esquema de capitalismo que generó una sobreproducción de bienes y servicios, sumado a una estabilidad en la demanda, los precios fueron cayendo gradualmente. Esta sumatoria de factores generó transformaciones básicas dentro de los parámetros de propiedad intelectual en el mundo.



El caso más reconocido es el que se dio a partir de la free culture: la música, el cine, la TV, imágenes... todo empezó a ser compartido, y esto inspiró a que cada individuo pudiese interactuar a partir de elementos culturales ya creados por otros, sin que esto afectara los intereses o artísticos o económicos de los generadores de cultura...



Carlos se rasca la cabeza; -¿es que antes no podía compartir... qué sé yo, la música o una película... con todo el mundo?.



Pone el señalador digital en el hipervínculo 'industria del entretenimiento', abre una nueva ventana.



Licencias de libre distribución - historia - entretenimiento:



Aparecen 78.945 enlaces de artículos de prensa, en español:



Napster: el primer misil de una guerra que transformó la música.



...



Produciendo películas para la red: la nueva era del cine.



...



TV interactiva, acceso total: cómo se crearon las empresas.



....



Entretenimiento personalizado: los medios digitales para producir sus propios contenidos.



Especifica su búsqueda, selecciona por temas el de 'música'.



Como resultado aparecen cientos de enlaces y abre el primero:



La música ya se puede compartir legalmente:



Revista SEMANA, abril de 2008.



El panorama de la industria musical ha cambiado dramáticamente durante el mes pasado. El estudio desarrollado por OMC, cuyos resultados fueron expuestos en París durante la reunión anual de esa organización, arrojó unas cifras sorprendentes: del total de las obras musicales registradas durante 2007, apenas 47,12 por ciento entraron bajo esquemas de copyright, mientras que 52,88 por ciento fueron licenciadas bajo esquemas de libre distribución, copyleft.



Luego de la publicación de los resultados, los presidentes de diferentes compañías discográficas emitieron comunicados de prensa anunciando despidos masivos.



Por su parte, cientos de artistas, productores y músicos desfilaron por las calles de las principales ciudades del mundo, con pancartas y vallas en las que se leía: "El mercado ha vuelto a quien le pertenece: al artista". Durante los dos años anteriores, varios músicos habían liderado el movimiento 'La música, ¿es de quién?'.



Las consecuencias no se hicieron esperar: el volumen de ventas registrado durante la semana pasada cayó un sorprendente 12 por ciento, mientras que los legal downloads (descargas legales) se incrementaron en 17,3 por ciento respecto a la semana anterior al anuncio.



También el precio de los CD cayó de 16 dólares a 12 en promedio.



La caída en el precio parece motivada por la salida al mercado de valores de Estados Unidos de las tres empresas de la nueva industria de logística CD=Ticket, liderada por artistas independientes.



Carlos entra a la interfaz de CD=Ticket...



CD=Ticket: empresas de logística y manejo de información de mercado que promueven los legal downloads, pero a la vez ofrecen en venta los discos de los artistas. Comenzaron en 2008 vendiendo los CD a 9 dólares, cuando la industria tradicional de la música los vendía a 14.



Su funcionamiento consiste en la creación de un esquema en el que un sistema registra legal downloads y las compras de CD de manera geográfica, y con esa información el artista planea las giras, conciertos y presentaciones promocionales. La venta del CD se hace también accediendo a la información del cliente. Esta información es procesada por el sistema, y al momento de hacer la gira el artista, el sistema genera un descuento en el ticket de entrada para quien compró el CD, que disminuye el precio de la entrada al concierto en un 200 por ciento del valor que pagó por el CD.



Carlos cierra esta ventana y la de la noticia de SEMANA. Cerrando las ventanas abre por accidente la de la organización Ciencia Libre.



Ciencia Libre: grupo científico de origen colombiano en el que confluyen investigadores de diferentes nacionalidades.



Carlos lee los enlaces relacionados con la página.



Historia: el grupo fue creado en 2010 por la científica Cristina Vásquez, con el apoyo del gobierno de Colombia y la organización mundial de la salud.



Desde el año 2006, con el reordenamiento en las estructuras de derechos de autor y en el inicio de la era digital, Colombia lideró en el mundo la difusión de la información, gracias a programas institucionales apoyados por las grandes compañías de tecnología en el mundo.



Así, el país se convirtió en un caldo de cultivo en el cual se dan procesos exitosos de educación en medios digitales; también el país fue uno de los abanderados en 'cultura digital', y gracias a la buena gestión que se logró con la negociación del TLC primero y luego con otros acuerdos con organizaciones supranacionales, Colombia logró poner en marcha el programa Pulmón del Mundo, con el que se asegura una eficaz administración por parte del país de la zona selvática del amazonas, y además logró que se restringiera el uso comercial de dicha zona.



Cristina Vásquez, graduada en el año 2003 y con una especialización en bioquímica, también de la Universidad Nacional de Colombia, comenzó sus investigaciones en la zona amazónica colombiana durante 2008.



Luego de un año, la doctora Vásquez y su equipo de trabajo descubrieron una proteína a la que llamaron 3745 Puinawai. A partir de este descubrimiento, y motivados por las restricciones comerciales que presentaba la explotación de la biodiversidad de la zona, fundaron Ciencia Libre, una organización sin ánimo de lucro en la que participan más de 70 de los científicos más importantes del mundo.



Esta organización ha liderado los descubrimientos médicos de los últimos cinco años en el mundo, lo que ha afectado el panorama de la industria farmacéutica de una manera muy beneficiosa, pues los derechos sobre los descubrimientos son administrados, ya no según el afán comercial que movía a la industria farmacéutica años atrás, sino con un enfoque en los usos de la medicina, las investigaciones y el beneficio común.



Carlos se sorprende. Abre el enlace de la página de Cristina Vásquez, lee con atención el currículo de ella, sus actividades, las investigaciones y estudios específicos.



Ya el TransMilenio va llegando al destino final, a dos cuadras del colegio de Carlos; son las 8:20 de la mañana y la primera clase que tiene es ciencias. Él se baja del TransMilenio y camina absorto en la lectura de los documentos. Vuelve a la página de inicio de la científica, y ve que hay un enlace personal de contacto directo con ella. Es un enlace que antes no había visto. Va hacia él y se da cuenta de que es un enlace 'fantasma', uno que el usuario del sistema puede activar o desactivar, según la disponibilidad.



Carlos lo activa. Se abre una pantalla. La imagen en la pantalla es la de ella tomándose un café, en la cocineta del laboratorio Puinaway. Ella voltea y mira hacia la pantalla de su sistema portátil, sonríe y saluda:



-Hola Carlos Valencia...



Los ojos de ella se mueven, como mirando diferentes puntos de su pantalla; Carlos ve que ella está mirando la información disponible de Carlos y leyéndola; luego mira directamente a los ojos de Carlos, y sigue hablándole...



-Hola Carlos... veo que estás pensando estudiar ciencias. Me alegra... la verdad me alegra mucho.



-Hola doctora... pues, sí, es uno de mis temas de interés... por eso acabo de llegar a usted. Es que vi lo del informe hace rato, y me alegra mucho.



-Sí, acá estamos felices, hemos terminado la investigación del 3745 Puinawai.... ¡Uf!, han sido unos meses muy duros, pero creemos que es importante.



-Perdón doctora Vásquez... es que ya tengo que entrar a clase, son las 8:30 de la mañana.



-Ahhh, no, tranquilo, sigue para la clase... no te interrumpo más.



-No, es que... es de ciencias, y quisiera que usted estuviera y nos contara a mí y a todos lo de Ciencia Libre.



Ella se ríe, llena de felicidad.



A las 8:30 de la mañana, en el colegio de Carlos, la científica colombiana Cristina Vásquez dicta la primera media hora de la clase de ciencias para el décimo A.



*Colectivo La Cápsula (www.lacapsula.com ): Martín Giraldo, Matías Jaramillo, Andrés Lopera, Lucas Jaramillo y Esteban García.



Coordinación editorial: Andrés Lopera Sánchez. Escritor, colaborador de la Rolling Stone edición andina. Mail: alopera@lacapsula.com