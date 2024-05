Ácido úrico alto: las frutas que ayudan a bajar los niveles

Si el cuerpo produce una mayor cantidad de ácido úrico, no lo eliminará en cantidades suficientes, lo que puede ocasionar que la persona se enferme. Los niveles altos de ácido úrico en la sangre se denominan hiperuricemia, indica Medline Plus.

De acuerdo con los especialistas de la Clínica Mayo, aproximadamente una de cada cinco personas tiene un nivel de ácido úrico alto, la mayoría no presenta ningún síntoma, pero es importante controlarlo a tiempo.

Manzanas

Fresas

Esta fruta contiene vitamina C y ayuda a deshacer las purinas que se encuentran en la sangre, por lo que es ideal para que no se obstruyan los canales sanguíneos. Se recomienda consumir las fresas cuando no estén muy maduras, ya que tienen mayores niveles de glucosa.