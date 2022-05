Aprenda a desenmascarar mentirosos con Rita Karanauskas, en Semana Play

Cazamentiras, con Rita Karanauskas, es el nuevo programa de Semana Play, canal digital que se estrena este jueves 31 de marzo en Semana.com. Con vídeos semanales, la experta en lenguaje verbal y no verbal va a dar sus recomendaciones para aprender a identificar las mentiras y las estafas más comunes.

Rita Karanauskas es experta en lectura y análisis del lenguaje verbal y no verbal. Su pasión por el mundo del engaño inició con una simple pregunta de uno de sus estudiantes de asesoría de imagen: “¿Cómo puedo saber si alguien está mintiendo con su lenguaje corporal?”.

Se entrenó en la ‘mentira de la palabra’ con un instructor que perteneció a los U.S. Marshals, institución que se encarga de la seguridad judicial, las investigaciones criminales y otras tareas de criminalística en los Estados Unidos. Luego, expandió su conocimiento en el Paul Ekman Group (PEG), para detectar la mentira y el engaño a partir de los gestos faciales y el lenguaje corporal.

Gracias a esta trayectoria, Rita Karanauskas ha trabajado en operaciones encubiertas y en interrogatorios criminales. Además, ha publicado dos libros: Cazamentiras (2011) y No te atrevas a mentirme (2015), en los cuales explora más acerca de la lectura de las señales de la mentira y el engaño en las personas.

Ahora, Karanauskas llega a Semana Play, el nuevo canal de Semana en el que expertos en diferentes temas comparten sus conocimientos en vídeos entretenidos y educativos.

Previo al lanzamiento, SEMANA habló con Rita Karanauskas:

SEMANA: ¿Cómo define la detección de mentiras?

Rita Karanauskas: Esto no es una carrera, se van estudiando varias cosas para entender al ser humano. No se trata de perseguir a las personas sino comprenderlas en todos sus aspectos, desde sus palabras hasta la forma en que se visten. Es ver incongruencias en el comportamiento.

S: ¿Hay un consejo infalible para la detección de mentiras?

R. K.: El consejo infalible mío es que no te lances a un juicio sin tener todas las pruebas.

S: ¿Entonces la intuición no es suficiente?

R. K.: La intuición no funciona, a menos que tengas todo el conocimiento o si conoces muy bien a la persona y sabes cómo actúa esa persona cuando miente. De otro modo, la intuición es incluso un peligro para detectar mentiras.

S: ¿Cuáles son los engaños más comunes?

R. K.: La infidelidad, a todos nos pueden poner cachos de alguna manera. Otro común son los robos pequeños en las oficinas: “voy sacando plata a la caja menor y después la devuelvo”, esa es la típica. El tercer engaño común es en los adolescentes, por ejemplo cuando están consumiendo drogas.

S: ¿Para usted, qué es la mentira y el engaño?

R. K.: Es un rompecabezas del cuál tienes que analizar todas sus piezas. Tienes que ver el lenguaje corporal, las palabras, su forma de vestir, sus silencios e incluso su letra. Esas son fichas que tienes que mirar en conjunto, porque la mentira es un modo de comunicación y uno se comunica con todo: con las palabras, con la cara y con el cuerpo.

S: ¿Cuál es su método para detectar las mentiras?

R. K.: Primero observas para recolectar todas las señales y fichas de rompecabezas y luego puedes empezar a hacer preguntas. El cómo haces las preguntas depende del contexto, un interrogatorio funciona en el ámbito del homicidio o de crímenes, pero las preguntas abiertas funcionan mejor en escenarios cotidianos.

S: Como cazamentiras, ¿usted siempre está buscando la mentira?

R. K.: Ya no, pero al principio, cuando empecé a estudiar, fue terrible porque todo el mundo miente y yo me daba cuenta. Hasta que me metí a la cabeza que la mentira es normal en el ser humano, ahora me interesan las mentiras que realmente hacen daño y no las piadosas.

S: ¿Qué aprenderá la audiencia en su programa?

R. K.: Espero que la gente comprenda cuáles son las señales de la mentira para así prevenirlas y enseñarles a no ser víctimas del engaño. También, les voy a enseñar a cómo reaccionar si caen en las mentiras, desde un acercamiento de comprensión y no de persecución.

S: Una invitación para la audiencia de Semana.com...

R. K.: Que me acompañen a ver lo que hay detrás de los engaños y que aprendan a ver lo que otros no ven.

Conéctese todas las semanas a Cazamentiras, con Rita Karanauskas, en Semana Play y siga aprendiendo a ver a través del engaño.