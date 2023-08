Artrosis de rodilla: remedios naturales para reducir la inflamación

La rodilla es una de las articulaciones más importantes del organismo, debido a que es la encargada de darle movilidad a la pierna. Es por ello que no está exenta de deteriorarse con el paso de los años. Por suerte, los expertos recomiendan varios remedios caseros para gozar de vitalidad por mucho tiempo en esa zona.

Al hablar de artrosis, se hace referencia a una enfermedad degenerativa y de desgaste, presentada principalmente en personas que superan los 45 años. Aunque los jóvenes no son inmunes de tenerla. Por lo general, esta condición se desarrolla lentamente y la progresión del dolor responde a la demora en que el paciente reciba la atención adecuada.

El síntoma fundamental del paciente con artrosis de rodilla es el dolor. Al principio es leve y aparece exclusivamente luego de hacer alguna actividad física importante. En pocas palabras, las dolencias no son consideradas como un riesgo. No obstante y tal como se mencionó anteriormente, la artrosis es paulatina. Si no se combate a tiempo, los dolores se presentaran al caminar o sin necesidad de realizar alguna acción en concreto.