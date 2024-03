Así es como el uso del celular afecta el cerebro

Hay estudios que sugieren que el uso la utilización excesiva ocasiona un efecto similar al de algunas drogas que generan adicción . De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Psychology, cuando estos dispositivos se usan con prudencia, pueden incluso estimular la cognición humana.

La investigación titulada “Negative Effects of Mobile Phone Addiction Tendency on Spontaneous Brain Microstates: Evidence From Resting-State EEG”, indica que la prevalencia de la adicción al teléfono móvil (AMP) ha aumentado rápidamente en los últimos años y ha tenido cierto impacto negativo sobre las emociones como por ejemplo, la ansiedad y la depresión; y también incide en las capacidades cognitivas como el control ejecutivo y memoria de trabajo.