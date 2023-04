Así se prepara el aguacate para reducir las arrugas y disminuir el acné

La piel es el órgano externo más grande del cuerpo humano y su principal función es protegerlo de factores externos, por ejemplo: bacterias, químicos y los cambios de temperatura, según describe la enciclopedia médica MedlinePlus.

En vista de que la piel se expone constantemente a agentes externos, principalmente en el área del rostro, es normal que a medida que avanza el tiempo sufra ciertos cambios. A esto se suma el envejecimiento natural, el cual deriva en la aparición de arrugas, manchas y resequedad.

De igual modo, el envejecimiento también provoca que la piel se torne más delgada y pierda grasa, volviéndola menos suave y lisa.

Según reseña MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la exposición frecuente a los rayos solares provoca la aparición precoz de arrugas y zonas oscuras en la piel. Asimismo, incrementa las probabilidades de desarrollar cáncer en la piel.

En ese sentido, la aparición de arrugas no está supeditada únicamente a la edad, sino que también puede presentarse de manera prematura por factores genéticos, tabaquismo y la exposición al Sol.

Las arrugas pueden desarrollarse prematuramente a causa de la exposición a los rayos solares. - Foto: Getty Images

Otro defecto común que afecta la piel es el acné, una afección cutánea que causa la formación de granos o barros. De acuerdo con la fuente consultada, el acné se presenta cuando se taponan los poros, unos orificios diminutos en la superficie de la piel.

Si bien el acné es más común en adolescentes, la realidad es que cualquier persona puede padecerlo. MedlinePlus detalla algunos factores que pueden desencadenar esta afección:

Cambios hormonales que provocan que la piel sea más grasosa.

Cosméticos o productos para el cabello grasosos.

Ciertos fármacos (como los esteroides, la testosterona, los estrógenos y la fenitoína).

Humedad y sudor abundante.

Tocarse la piel, frotarla o presionarla por mucho tiempo.

El rostro es de las partes del cuerpo más propensas a tener arrugas y acné. - Foto: Getty Images

Aguacate para reducir arrugas y disminuir el acné

Alrededor del cuidado de la piel circulan todo tipo de remedios caseros que prometen beneficiarla de una u otra manera. En su mayoría, estos tratamientos aprovechan las cualidades de ingredientes naturales.

No obstante, es pertinente recordar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectivad no está garantizada en un 100 %. Dicho esto, lo más recomendable es consultar con un médico de confianza antes de acudir a cualquier tratamiento enmarcado en esta categoría.

El portal Panorama recoge que el aguacate es una fruta con amplios beneficios para la piel. De hecho, destaca que es rico en vitamina A, vitamina B, vitamina C y vitamina E, además, contiene minerales como fósforo, potasio y calcio.

Dentro de sus beneficios figuran sus propiedades antiinflamatorias, las cuales son de provecho para reducir el acné. De igual manera, el aguacate contribuye a eliminar las bacterias que causan dicha afección, por lo que también previene la aparición de barros y espinillas.

El aguacate también participa en la hidratación de la piel, evitando que esta se seque. Por otra parte, sus antioxidantes estimulan la producción de colágeno y elastina, los cuales retrasan el envejecimiento de la piel, disminuyendo las arrugas.

El citado portal comparte la siguiente receta para preparar una mascarilla a base de aguacate.

Ingredientes:

Un aguacate maduro.

Una cucharada de yogurt sin grasa.

Media cucharada de miel.

La aplicación de cremas y mascarillas es una práctica común en el cuidado de la piel. - Foto: Getty Images

Preparación:

En un recipiente, mezclar todos los ingredientes hasta conseguir un resultado homogéneo.

Aplicar la mascarilla en el rostro, enfatizando las zonas donde haya acné y/o arrugas.

Dejar actuar la mascarilla por 20 minutos.

Retirar con agua fría.

El citado portal recomienda aplicar la mascarilla por lo menos dos veces a la semana. De esta manera, la persona notará que los granitos producto del acné comenzarán a desaparecer, al mismo tiempo que la piel mejora su aspecto.

En caso de que la mascarilla derive en efectos adversos para la piel, es imperativo suspender su aplicación y acudir a un médico para realizar los análisis correspondientes.