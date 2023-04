Batido verde para reducir la glucosa: así se prepara

Son muchas las bebidas y elementos de origen natural implementados para reducir de forma rápida los niveles altos de glucosa en la sangre, los cuales se elevan cuando una persona mantiene durante un tiempo prolongado malos hábitos alimenticios en los que se abusa de la ingesta de productos cargados de azúcar.

“La glucosa en sangre, o azúcar en la sangre, es el azúcar principal que se encuentra en la sangre. Es la principal fuente de energía de su cuerpo. Proviene de los alimentos que consume. Su cuerpo descompone la mayor parte de ese alimento en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo. Cuando su glucosa en sangre sube, le indica a su páncreas que libere insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Cuando la insulina no logra controlar los altos niveles de glucosa no puede ayudar a esta sustancia a entrar a las células para ser usada como energía, es allí cuando se diagnostica la popular resistencia a la insulina.

Cuando esto sucede y el azúcar en el torrente sanguíneo es demasiado alta una persona pasa a tener prediabetes, que se caracteriza por ser reversible. Sin embargo, si no se toman las medidas necesarias en un corto tiempo el individuo empieza a padecer como tal diabetes.

La diabetes es una enfermedad considerada por los especialistas como una afección crónica e irreversible del metabolismo de larga duración, debido al exceso de azúcar o glucosa en la sangre y en la orina. - Foto: Getty Images/Science Photo Libra

“Cuando tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina, no puede usarla tan bien como debería, o ambas cosas a la vez. Eso provoca que demasiada glucosa permanezca en la sangre y no llegue a las células. Con el tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud serios (llamadas complicaciones de la diabetes). Por ello, si tiene diabetes, es importante mantener sus niveles de glucosa en la sangre dentro de su rango objetivo”, agrega Medline Plus.

Por lo general, una enfermedad como la diabetes deteriora con el paso del tiempo los riñones, los nervios, el mismo corazón y los vasos sanguíneos. Si no se mantiene un buen estilo de vida cuando se padece esta afección puede ser en gran medida mortal.

Como se mencionó en párrafos anteriores, hay algunas bebidas en especial utilizadas para disminuir los valores altos de azúcar en la sangre. Precisamente, una de ellas es la que se prepara con pepino, nopal y limón. De acuerdo con el sitio web Sobre Jugos, así se elabora este zumo:

Ingredientes:

½ pepino limpio.

1 penca de nopal pelada.

El jugo de 1 limón.

1 taza (o 250ml) de agua.

Jugo de pepino. - Foto: Getty Images

Procedimiento:

Se comienza cortando el pepino por la mitad y pelando el nopal para retirar su capa de espinas, ya que, solo interesa su interior.

Luego, se extrae el jugo del limón cortándolo y usando el exprimidor o a mano.

Por último, se procesan todos los ingredientes hasta obtener la consistencia deseada para servir la bebida.

Como todo alimento, para que se obtengan los efectos esperados este jugo se debe consumir con moderación, un exceso podría llegar a ser perjudicial para la salud. Asimismo, es de vital importancia que un especialista en el tema autorice su ingesta de acuerdo con las condiciones de salud de cada persona.

Además, para mantener la glucosa o azúcar en la sangre en niveles saludables es aconsejable eliminar el consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas, así como los productos sintéticos y ultra-procesados. En este sentido, a la dieta alimenticia se le deben añadir alimentos de origen natural como los frutos secos, las hortalizas y las legumbres.