¿Cada cuánto se debe lavar el cabello seco?

En los últimos años, la frecuencia con la que las personas deberían lavarse el cabello ha suscitado muchos debates de expertos. Hay quienes defienden el lavado diario, pero también se encuentran aquellos que creen que es mejor no excederse.

Es normal tener dudas sobre cuál es la opción más favorable, ya que no existe una respuesta concreta respecto al tema. Como sucede con la piel al escoger un gel adecuado, cada tipo de cabello necesita una frecuencia de lavado diferente. De hecho, las necesidades del pelo de una sola persona pueden variar a lo largo de la vida, pues dependen de factores circunstanciales, como el estilo de vida o la contaminación.

Existe una frecuencia de lavado para cada tipo de cabello. - Foto: Getty Images

Hacer deporte, por ejemplo, puede influir en la necesidad de lavado del cabello. Una persona que realiza ejercicio con frecuencia, necesita lavar el cabello continuamente, debido a que una mayor producción de sudor hará que se ensucie antes.

Sin embargo, existe una frecuencia estándar para cada tipo de melena que puede servir de guía. Por eso, si la persona desea averiguar cada cuánto tiempo debería lavarse el pelo, es fundamental identificar cuáles son sus características:

Pelo seco

Si una persona tiene el cuero cabelludo más seco de lo normal, será necesario que utilice un champú indicado para este tipo de cabello. Así evitará que se produzca todavía más sequedad, prurito o descamación. Generalmente, el pelo seco tarda más en ensuciarse, por lo que la frecuencia de lavado puede realizarse en periodos de tiempo prolongado sin problema. Lo adecuado es hacerlo cuando sea realmente necesario: cada tres o cuatro días aproximadamente.

Pelo graso

Este es un tipo de melena que suele necesitar lavados cada menos tiempo porque, de forma natural, genera más cantidad de sebo y puede parecer sucio en pocas horas. Lo idóneo es lavarlo con regularidad con un champú purificante. Si la persona tiene la raíz grasa y las puntas secas, puede aplicar una mascarilla solo en las puntas.

Para lavar el pelo graso, debe primero aplicar una mascarilla. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pelo normal

Si el cabello no es ni seco ni graso, puede utilizar un champú clásico, apto para todo tipo de melena. Puede lavarlo solo cuando esté sucio, pero debe tener cuidado ya que aumentar la frecuencia puede resultar contraproducente y hacer que se engrase con facilidad.

Pelo teñido

Los cabellos teñidos o con tratamientos capilares (mechas, colores fantasías, etc.) es mejor lavarlos dos veces por semana. Esto cambiará si haces deporte a diario, porque el sudor y la acumulación de grasa lo evidenciarán. Por ejemplo, puede lavarlo cada 2 o 3 días.

¿Cómo se debe lavar el pelo?

Los expertos que defienden esta última teoría expresan que la cantidad de champú que hay que usar es del tamaño de una avellana (o nuez, dependiendo de lo largo que pueda ser el pelo de la persona en cuestión), Además, aseguran que la persona debe aplicar un champú neutro y acondicionador (a lo que se le puede añadir una mascarilla cada 2 semanas aproximadamente).

En cada lavada es importante hacer un masaje en el cuero cabelludo. - Foto: Getty Images

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la forma de lavado del cuero cabelludo. Para ello, hay que usar el champú, hacer un pequeño masaje en el pelo, lo cual favorece su circulación, e ir introduciendo, de forma gradual, agua, para que el gel aplicado pueda mezclarse bien en el cuero cabelludo.

¿De qué forma debe aclararse el pelo?

Otra cuestión básica que no se puede olvidar es la forma de aclarado del cabello. Para esto, hay una duración determinada. Este proceso tiene que durar 3 minutos, y no puede hacerse de otra manera que no sea con agua templada.

Eso sí, puede ser recomendable que, al final, la persona aplique en el pelo agua fría, ya que este sella la cutícula, da más brillo al cuero cabelludo y favorece a que pelo no se enrede.