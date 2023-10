Cigarrillos electrónicos: Colombia aún no cuenta con un marco legal para su consumo; preocupa impacto que estos tienen en niños y jóvenes

A juicio de ambos expertos, el consumo de cigarrillos electrónicos está rodeado de mentiras: que no contienen nicotina, que no generan dependencia, que sirven para dejar de fumar. Todo eso es falso, dicen enfáticos. “Pero el asunto es que, como no están regulados, no se conocen todos sus efectos. Solo que existen muchas variedades y sabores que los hacen atractivos para los jóvenes, que los compran sin ninguna restricción y bajos precios. Por eso, muchas veces ni siquiera los padres de familia se dan cuenta, pues esos aparatos no solo no huelen mal, sino que lucen como una USB”, asegura Díaz con preocupación.