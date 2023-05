Cinco beneficios que aporta el consumo de limón a la salud

Así como el ajo y la cebolla, el limón es uno de los alimentos más saludables que existen. Es muy utilizado en las cocinas de las familias colombianas y de diferentes partes del mundo. Se puede encontrar con facilidad en cualquier supermercado de barrio.

Es una de las frutas más comunes y pertenece al grupo de los cítricos. Por lo general, con el limón se preparan jugos o zumos, pero también es un gran aliado para otorgarle un gran toque de frescura a diferentes preparaciones. Se puede consumir tanto en la mañana, para el desayuno; al medio día, para el almuerzo y en la noche, para la cena.

Hay personas que son tan fanáticas de esta fruta tan común que la preparan en jugo para acompañar las principales comidas del día. En este punto cabe mencionar que la elaboración del zumo de limón debe ser sin azúcar ni edulcorantes artificiales, pues estas sustancias echan a perder sus propiedades y aumentan la glucosa en la sangre, lo cual incrementa el riesgo de padecer diabetes.

De igual manera, es necesario destacar que el limón tiene una forma redonda, puede ser verde o amarillo y pertenece a la familia de los agrios. Su piel es grueso y su sabor es ácido. También, es oportuno resaltar que la cáscara de esta fruta sirve como alimento para el ganado.

Contiene vitamina B y C e incluye minerales como el magnesio, potasio, hierro, fósforo y flúor, por lo que además de su delicioso sabor ácido, es la razón por la que es usado en diversas comidas. - Foto: Getty Images/EyeEm

Nace de una planta llamada limonero que crece hasta los 6 metros, su hoja ofrece sus frutos durante casi todo el año. Es muy sensible al clima frío y sus flores suelen ser de un mediano tamaño. Esta hierba no es exigente con la calidad del suelo.

El limón es una fruta tan importante en la vida de cualquier ser humano que tiene la capacidad para ofrecerle diferentes beneficios al organismo. En este sentido, el portal especializado Mejor con Salud menciona lo aportes de esta fruta a la salud:

1. Aporta grandes cantidades de vitamina C. “Las frutas cítricas están llenas de vitamina C, que es un antioxidante primario. La vitamina C ayuda a proteger las células del cuerpo de la degradación temprana y el envejecimiento prematuro. Además, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y resfriados comunes, como la gripe”, afirma el sitio.

2. Mejora la calidad de la piel. La vitamina C que le aporta el limón al organismo es esencial para mejorar la calidad de la piel y proteger este órgano de las manchas que genera el sol. El zumo de esta fruta estimula la absorción de agua, por lo que mantendrá hidratada la piel.

Combinar las propiedades del limón, con otros cítricos y verduras, puede ayudar a mejorar notablemente la salud y prevenir enfermedades a largo plazo. - Foto: Getty Images / Parinda Yatha / EyeEm

3. Ayuda a bajar de peso de forma rápida. “Puedes añadir algunos alimentos a tus comidas que te ayudarán a reducir tu talla. Los componentes que tienen los limones y la vitamina C pueden ayudar al metabolismo de las grasas. Esto, junto a una dieta balanceada y ejercicio regular, hará que bajes de peso”.

4. Mejora el tránsito intestinal. Esta fruta tan común actúa en el organismo como un laxante natural, lo cual ayuda a mejorar el proceso de la digestión. Por eso, es recomendable para prevenir y combatir trastornos como el estreñimiento.

5. Da un aliento fresco y previene la halitosis. “Los limones al ser tomados después de cada comida ayudan a mantener un aliento fresco y suave. También remueven de tu boca cualquier olor que haya podido quedar de la comida, sobre todo cuando esta fue preparada con muchas especias y condimentos”, concluye Mejor con Salud.

A pesar de sus grandes beneficios, el limón debe ser consumido con moderación, un exceso podría ser peligroso.