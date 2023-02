Coma diabético: estos son los síntomas de alerta

Según el portal especializado Mayo Clinic, “un coma diabético es un trastorno mortal que causa la pérdida del conocimiento. Si tienes diabetes, los niveles peligrosamente altos de glucosa en la sangre (hiperglucemia) o los niveles peligrosamente bajos de glucosa en la sangre (hipoglucemia) pueden provocar un coma diabético”.

La misma entidad explica que si una persona entra en un coma diabético, sigue estado viva, pero no se puede despertar ni responder intencionalmente a las imágenes, los sonidos u otros tipos de estímulos. Asimismo, es oportuno mencionar que si no se trata, un coma diabético puede provocar la muerte.

De igual manera, es de vital importancia conocer los síntomas de un coma diabético, pues estos se presentan según como se encuentren los niveles de azúcar en la sangre, de acuerdo con la misma Clínica Mayo.

Síntomas si los niveles de azúcar en la sangre son altos (hiperglucemia):

Aumento de la sed.

Micción frecuente.

Visión borrosa.

Cansancio o debilidad.

Cansancio o debilidad, síntomas del coma diabético. - Foto: Getty Images

Dolor de cabeza.

Náuseas y vómitos.

Falta de aire.

Dolor estomacal.

Aliento con olor frutal.

Boca muy seca

Por su parte, estos son los síntomas de un coma diabético si los niveles de azúcar en la sangre son bajos (hipoglucemia):

Temblores.

Ansiedad.

Cansancio o somnolencia.

Debilidad.

Sudoración.

Hambre.

Sensación de hormigueo en la piel.

Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser un riesgo para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mareos o aturdimiento

Dolor de cabeza.

Dificultad para hablar.

Visión borrosa.

Desorientación.

Pérdida del conocimiento.

Diabetes

La diabetes es “una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce”, explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Añade que con el paso del tiempo una diabetes no controlada daña gravemente distintos órganos y sistemas del cuerpo, especialmente los nervios y vasos sanguíneos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés), la diabetes afecta a una de cada cuatro personas mayores de 65 años de edad en Estados Unidos. Además, entre el 90 % y 95 % de los casos en adultos corresponden a la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 el cuerpo no puede producir o usar bien la insulina presente.

La Organización Mundial de la Salud estima que la diabetes causa más de 1,5 millones de muertes al año. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

La diabetes es conocida como una enfermedad silenciosa, puesto que no siempre presenta síntomas, aunque esto depende del tipo de diabetes que la persona haya desarrollado y de la etapa de la patología.

Asimismo, la entidad de salud Sanitas señala que “en su fase inicial la diabetes tipo 2 generalmente no produce síntomas y suele ser diagnosticada tras la realización de una analítica clínica rutinaria”. No obstante, hay un momento de la enfermedad en que el organismo comienza “a expresar el hecho de que la glucosa no llegue en cantidades suficientes a las células de los diferentes tejidos y empiece a acumularse en la sangre”, agrega.

Es de resaltar que en la alimentación diaria de los diabéticos no deben faltar los alimentos saludables de todos los grupos, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Debe incluir, por ejemplo, frutas y vegetales, granos integrales como trigo, arroz, cebada, quinua y avena; proteínas como carnes magras, pollo, pavo, pescado, huevos, nueces, frijoles, lentejas y tofu y productos lácteos descremados o bajos en grasa como leche, yogur y queso.

El consumo de una alimentación equilibrada es una de las mejores formas de manetener los niveles de azúcar bajo control. - Foto: Getty Images

Si bien es probable que las personas con esta enfermedad tengan claro que pueden consumir en el día, una de las preocupaciones es si pueden comer en la noche o si eso afecta sus niveles de azúcar. Los especialistas del instituto Mayo Clinic indican que si una persona tiene esta enfermedad, comer en la noche no necesariamente está prohibido, pero es muy importante tomar decisiones saludables.