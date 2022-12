¿Cómo cumplir con los propósitos de Año Nuevo? Las recomendaciones de un experto para no fallar en el intento

Se aproxima Año Nuevo y, con este, propósitos usuales como ahorrar después de los gastos de diciembre, dejar de fumar, hacer ejercicio, viajar más y estudiar, entre otros.

Sin embargo, en muchas ocasiones, varios de los propósitos no son cumplidos, porque “la necesidad por hacer borrón y cuenta nueva nos lleva muchas veces a plantearnos objetivos demasiado ambiciosos que terminan por no alcanzarse y generando frustración. Para conseguir las metas es esencial realizar un buen planteamiento inicial basado en pocos objetivos, con un valor importante para nosotros mismos, realistas y que generen motivación, es decir, que trabajar en esos objetivos sea algo que también disfrutemos, que nos genere bienestar y no solo esfuerzo y sacrificio”, explicó María Garcia Salinas, psicóloga de BluaU de Sanitas.

Asimismo, el psicólogo y magíster en psicología clínica Jorge Mario Rubio Sánchez enumeró otras recomendaciones para cumplir con los propósitos de Año Nuevo y no fallar en el intento:

1. Establecer propósitos que estén alineados con el gusto y tener claro el objetivo principal que se quiere cumplir, ya que si se planea estudiar, pero el hacerlo no resulta agradable, cumplirlo será muy complicado.

“Hay algo que se llama aprendizaje sin error y se puede dar más fácil cuando tengo una tarea compleja y la divido en tareas más simples, que me van a permitir tener una mayor percepción de logro. Al disminuir la cantidad de errores, disminuimos la sensación de fracaso que se puede dar al no alcanzar algo”, señaló el experto.

Por ejemplo, si el propósito es hacer ejercicio, una buena idea es conseguir ropa agradable y el apoyo de un amigo. Adicional, se debe empezar con un proceso de acondicionamiento físico.

“Descomponer facilita que la aproximación a lo que deseo sea más fácil, menos traumática y me permite tener una percepción de logro o de avance por la aproximación progresiva. Otro punto importante es tratar de generar adaptaciones o modificaciones ambientales que favorezcan la tarea: es decir, generar situaciones en el contexto que favorezca la adquisición de este hábito. Esto permite que haya una menor asociación de sensaciones desagradables o negativas”, añadió.

2. Un día a la vez, una cosa a la vez, pues el intentar acaparar todo generará cansancio mental y llevará a dejar a un lado los propósitos y no cumplirlos.

“Escoja solamente una conducta o propósito que sea importante o valioso, que le motive a realizar las conductas que requiere para movilizar ese cambio. Si tengo 10 años de vida sedentaria, debo ser consciente que el peso que he ganado no va a desaparecer de la noche a la mañana, hay que tener en cuenta que los procesos son una función creciente, hay días de poco ánimo y motivación, pero la constancia es la que va a generar resultados”, agregó Rubio Sánchez.

Sobre la misma línea, Muy Segura señaló que el grupo de salud reveló otros consejos de los expertos de Sanitas para alcanzar las metas:

Objetivos a corto plazo: apostar por establecer metas que puedan lograrse en cortos periodos de tiempo ayuda a mantener la motivación.