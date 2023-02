Cómo cumplir sus propósitos de 2023 y no fracasar en el intento

Cada que comienza un nuevo año, millones de personas se proponen metas: bajar de peso, ahorrar, hacer un viaje largamente aplazado, cambiar de empleo, comprar o renovar el carro, aprender inglés... Todos tienen metas distintas de acuerdo con su contexto, edad, entorno social e historia de vida.

Pero, justo por en esta época, en febrero, un gran porcentaje de quienes se habían fijado en el mes de diciembre ambiciosas metas para los siguientes doce meses ya ha abandonado sus propósitos, bien sea por falta de constancia o porque advierten con desencanto que se trata de propósitos irrealizables.

Las metas propuestas deben ser realizables, lo que implica trazarse objetivos reales que se puedan cumplir y preferiblemente medir de forma cuantitativa. - Foto: Getty Images

La clave, en todo caso, es que cada meta que nos fijemos tenga un plan: de lo contrario, solo se quedará en un deseo más. Para ello, es importante proyectarlas en un tiempo realista que se ajuste a las posibilidades de cada quien y plantearse objetivos aterrizados a la realidad: obviamente, ni se puede bajar de peso en unos pocos días ni ahorrar para comprar un carro se logrará de un día para otro.

Laura Villamil, médica especialista en psiquiatría, conoce de sobra este panorama y con su experiencia ofrece algunos consejos para cumplir las metas propuestas en 2023.

“Desde pequeños establecemos prioridades de acuerdo con los principios, valores inculcados y la crianza que se nos imparte, los cuales se convierten luego en objetivos por los cuales vale la pena esforzarse. También crecimos con la premisa de que nada se le deja al azar, que siempre debemos tener el control de las situaciones para conseguir el éxito, aunque al final en muchas ocasiones, este sea el que decida que sucede o lo que no sucede”, asegura la doctora Villamil.

Pero, ¿cómo cumplir con los propósitos fijados este año y no fracasar en el intento?

1. El compromiso y la constancia son las claves

Las metas se convierten en el punto de partida y, durante los primeros meses, la mayoría de las decisiones están encaminadas a cumplirlos. Por eso, la doctora Villamil aconseja que las metas propuestas deben ser realizables, lo que implica trazarse objetivos reales que se puedan cumplir y preferiblemente medir de forma cuantitativa.

“Muchos objetivos pueden verse afectados por estímulos externos. Las personas, motivadas por el poder, buscarán siempre compararse y sentirse mejor que el resto. Las personas motivadas por los logros buscarán compararse consigo mismas para ser mejores cada día, y las personas impulsadas por la afiliación tendrán como prioridad amar y ser amados. Debes analizar con cuál te sientes más identificado para que el camino sea ameno”, puntualiza Villamil.

Una vez se definen los objetivos, es importante tener en cuenta que estos deben ser realistas con relación al tiempo estipulado y a las variables que se requieren para cumplirlo. - Foto: Getty Images

Tanto las motivaciones inconscientes como las conscientes pueden intervenir en el comportamiento de la persona y es aquí donde se debe ser critico e identificar cuáles son las que favorecen y cuáles lo alejan de su metas y objetivos, agrega la especialista.

La constancia también se convierte en un factor crucial para lograr el éxito en las metas propuestas para 2023. La falta de motivación es la primera causa que deriva en que las personas dejen de lado sus metas. “Por el camino te vas en encontrar dificultades que harán más difícil lograr los objetivos y es ahí donde debes trabajar más duro para lograrlo. Recuerda que los resultados serán mejores cuando surgen por deseo propio y no cuando intentamos cumplir los sueños de otra persona”, asegura Villamil.

2. No frustrarse

Una vez se definen los objetivos, es importante tener en cuenta que estos deben ser realistas con relación al tiempo estipulado y a las variables que se requieren para cumplirlo.

“Debemos tener en cuenta que los fracasos no siempre se asocian a nosotros mismos, a nuestro desempeño, sino a las situaciones externas. Si siempre nos tomamos los fracasos como algo personal terminaremos por desarrollar pensamientos generalizados, negativos, e incluso catastróficos, en torno a nosotros mismos: “Soy incapaz, soy bruto, nunca nada me sale bien”, explica la doctora.

3. Todas las metas son válidas

Desde la más sencilla hasta la más complicada, todas las metas tienen la misma importancia porque estas dependen del estilo de vida, economía, entorno social y emocional de cada persona, entre otros factores.

“No debemos olvidar que las metas para cada persona son distintas y válidas, todos tenemos además diferentes fortalezas y debilidades por lo que debemos evitar compararnos con los procesos de otros. Trabaja por ti y para ti, sin pasar por encima de los otros”, finaliza Villamil.

Cuatro pasos para conseguir sus metas

Paso 1: Decida exactamente lo que quiere realizar. Si no lo tiene claro, coja lápiz y papel y haga una lluvia de ideas que le permita apuntar todo lo que se le venga a la mente: desde lo más realizable, hasta lo más descabellado. Una mente en acción es capaz de proyectar las ideas más brillantes.

Paso 2: Divida en pequeños pasos todo lo que necesita para conseguirlo. Puede planearlo por días, semanas, meses. Fíjese además un presupuesto y cuánto tiempo precisa para avanzar en esa meta.

Paso 3: ¿Qué es una una idea sin una estrategia? Una estrategia bien planteada le permitirá medir, con el paso del tiempo, qué tan lejos o cerca está de cumplir su objetivo.

Paso 4: ¡Pase a la acción! No se excuse en que no tiene tiempo, apoyo o dinero. Cuando se desea con el corazón, no hay excusas posibles.