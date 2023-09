¿Cómo quitar la migraña? Aplique este sencillo hábito semanal para combatirla

No obstante, según aclara el portal MedlinePlus , “la cadena exacta de hechos sigue sin aclararse”, sin embargo, las migrañas “pueden ser hereditarias y se presentan con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Algunas mujeres, pero no todas, sufren menos migrañas cuando están embarazadas.”

El deporte podría ser la solución

La eficacia determinante que aporta el deporte a este incómodo malestar, que sufren miles de personas, se hace visible en diferentes estudios. Una investigación que comprobó esta teoría tiene como título Exercise as Migraine Prophylaxis: A Randomized Study Using Relaxation and Topiramate as Controls (en español Ejercicio como profilaxis de la migraña: un estudio aleatorizado que utiliza la relajación y el topiramato como controles) fue publicada por especialistas de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).