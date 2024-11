Criar un hijo con este tipo de conocimiento y estas destrezas asociadas pueden cambiarle la vida para siempre. Pensar diferente, de una manera innovadora, va a hacer que tengan una vida más productiva. Estos son algunos pasos clave que ayudará a obtener ese resultado:

1. Desarrollar una mentalidad emprendedora

Desde pequeños, los papás pueden estimular creencias y valores que estén alineados con el conocimiento. Creencias como "cometer errores es parte del éxito" o "hay muchas oportunidades en el mundo y alguna puede ser para ti" son valiosas, pues así desarrollará una conciencia de oportunidades, para crear cosas nuevas y de valor o cambiar una situación de manera positiva y así también colaborar. No importa el objetivo que el niño y la familia definan, lo importante es desarrollar en ellos la creencia de que el mundo de trabajo es algo divertido, creativo y enriquecedor.

2. Introducir las habilidades de emprendedor

No está bien solo enfocarse en lo académico. Los padres pueden darles a sus hijos oportunidades para que desarrollen destrezas en ventas, mercadeo, servicio al cliente, negociación y liderazgo. Esto va a ser muy útil para sus vidas sin importar en qué trabajen eventualmente. Criar un niño que sea emprendedor está asociado al desarrollo de las habilidades blandas como pueden ser la comunicación, la colaboración, la creatividad, la compasión y el pensamiento crítico. Todas estas habilidades blandas se pueden asociar con carreras muy dinámicas.

3. Deles la oportunidad en la vida real

El ser humano aprende haciendo, experimentando y cometiendo errores. En vez de proteger a sus hijos de este mundo real peligroso, deles confianza en la medida que ellos vayan interactuando con los escenarios de la vida real que les enseñarán poderosas lecciones de vida. Estimúlenlos a que tengan un negocio entre varios amigos, así sea pequeño: que vendan limonada, galletas, que ayuden a una vecina mayor o que vayan a cualquier escenario donde puedan ser productivos. Igualmente, es importante que aprendan a recibir asesoría sobre cómo mercadear las ideas que tengan sobre algunos productos novedosos. Sea su mentor, pero no su profesor. Los emprendedores en general se benefician mucho de la guía de un ‘coach‘ o de un mentor. Un mentor guía a los niños o jóvenes hacia ideas recursivas y comportamiento que ellos no tienen por qué conocer. Aquí lo importante es guiarlo y no decirles qué hacer. También será importante que sus hijos conozcan desde temprana edad a personas que han sido emprendedoras con éxito. Eso les puede servir de inspiración. Quedarán con la idea de que “si fue posible para ellos, también es posible para mí".