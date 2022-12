¿Cuál planta medicinal ayuda a cuidar los riñones?

Los riñones filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre, lo que se vuelve orina, de acuerdo con MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados.

También eliminan el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales (como sodio, calcio, fósforo y potasio) en la sangre, según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón (que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos).

Además, los riñones producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y a mantener los huesos fuertes y saludables.

No obstante, de acuerdo con el Instituto, las probabilidades de tener enfermedad de los riñones aumentan con la edad y, entre más tiempo se haya padecido diabetes, presión alta, enfermedad cardíaca o un familiar cercano con algún problema de los riñones, hay mayor probabilidad de sufrir de la enfermedad de los riñones.

Por ello, es importante cuidarlos y una recomendación del portal Cuerpo Mente es consumir plantas medicinales y para las infecciones urinarias sugirió: vara de oro, buchú, brecina, grama, maíz, malva, llantén mayor y anís verde y, para las piedras en los riñones recomendó: hojas de abedul, ortosifón, maíz, diente de león, ortiga, hojas de fresno, hinojo y anís estrellado.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.

Adicional, porque de acuerdo con Medline Plus, las hierbas medicinales (o remedios herbales) son plantas usadas como medicamento y las personas las usan para ayudar a prevenir, curar una enfermedad, aliviar síntomas, incrementar la energía, relajarse o perder peso. Sin embargo, las hierbas no son reguladas ni probadas como los medicamentos y “natural” no quiere decir seguro, a menos que se tomen de la manera indicada, ya que algunas hierbas pueden interactuar con otros medicamentos, pues ser tóxicas en dosis altas o también, pueden causar efectos secundarios.

Por tal razón, la biblioteca señaló información que las personas debe saber acerca de las hierbas medicinales:

No necesitan someterse a estrictas pruebas antes de venderse.

Es posible que no funcionen como se anuncia.

Las etiquetas no necesitan aprobación.

Podrían no mostrar la cantidad correcta de un ingrediente.

Algunas hierbas medicinales pueden contener ingredientes o contaminantes no mencionados en la etiqueta.

Si algo es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea.

No hay pruebas de que a todas las personas les genere el mismo resultado.

Por su parte, otros hábitos que cuidan los riñones son: