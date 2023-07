¿Cuáles son las vitaminas más útiles para garantizar una vida sana?

Popularmente, las vitaminas se conocen como elementos esenciales para llevar una vida plena. Estas se encuentran principalmente en alimentos que son clave para la salud del organismo. Las sustancias orgánicas complejas, biológicamente activas y con diversa estructura molecular son denominadas micronutrientes.

Las vitaminas esenciales para el organismo se encuentran principalmente en alimentos como frutas, carnes magras, verduras, huevos, legumbres, productos lácteos, cereales integrales, semillas y alimentos ricos en fibra, según Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Algunas vitaminas son esenciales para el cuerpo. - Foto: Getty Images

Según esta fuente, existen 13 vitaminas esenciales para el organismo, que son la vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E y K.

Cada vitamina desempeña una función única e irremplazable en los procesos metabólicos del cuerpo. Si falta alguna de ellas, todo el organismo se ve afectado. Cuando la dieta carece regularmente de vitaminas o se consume menos de lo recomendado, la ingesta vitamínica es insuficiente y pueden surgir enfermedades que solo se curarán cuando se vuelva a consumir la vitamina necesaria.

Por ejemplo, la vitamina A, que se encuentra en frutas y verduras de colores verdes, anaranjados y amarillos, así como en productos lácteos como mantequilla, leche de ternera, queso curado y nata, tiene la capacidad de combatir el síndrome del ojo seco. Esta afección, común en todo el mundo, causa incomodidad y visión borrosa debido a la insuficiente producción de lágrimas para mantener los ojos hidratados.

Además, la vitamina A desempeña un papel importante en la ralentización de los efectos del envejecimiento en el cuerpo y facilita la cicatrización y la regeneración celular.

Algunas vitaminas, a excepción de la vitamina D, K, B1, B2 y ácido fólico, no se sintetizan por completo en el organismo, lo que significa que a veces las cantidades absorbidas pueden ser insuficientes. Por lo tanto, es necesario obtenerlas a través de fuentes externas como cápsulas y suplementos, siempre bajo supervisión profesional, según lo informado por un sitio web especializado.

Por esta razón, los expertos recomiendan, especialmente en tiempos en los que hay prisas y un aumento en el consumo de comidas rápidas, volver a adoptar hábitos alimentarios que brinden nutrientes esenciales, como las vitaminas.

¿Cuáles son las mejores vitaminas para el organismo?

De acuerdo con el portal mgc.es, las mejores vitaminas para reforzar el organismo son:

Vitamina A

La vitamina A tiene la capacidad de afectar a partes específicas del sistema inmunológico. Es crucial para el funcionamiento adecuado de este sistema, ya que estimula la producción y la actividad de los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos en la sangre. Los linfocitos son responsables de combatir a los agentes invasores y también ayudan al cuerpo a producir anticuerpos, proteínas que son esenciales para defenderse de infecciones futuras.

Si deseas obtener vitamina A para fortalecer tu sistema inmunológico, puedes recurrir a fuentes como los lácteos, el brócoli, los huevos y el kale (col rizada), ya que son buenas fuentes de esta vitamina.

La Sociedad Europea de Endocrinología en uno de sus encuentros en Barcelona, encontró que las personas con bajos niveles de vitamina A tienden a desarrollar más grasa en el vientre. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Vitamina C

Los revestimientos de la nariz, el intestino y los pulmones desempeñan un papel crucial como la “primera línea de defensa” en la lucha contra gérmenes e infecciones, y el colágeno juega un papel importante en su funcionamiento. La vitamina C es fundamental para la síntesis del colágeno. Sin suficiente vitamina C, el cuerpo no puede producir colágeno, lo que significa que estos revestimientos necesitan vitamina C para mantenerse en buen estado.

Además, la vitamina C ayuda al sistema inmunológico a responder a virus e infecciones, ya que aumenta la producción de glóbulos blancos, enzimas y anticuerpos. También tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes, que son elementos clave para limitar el daño causado por los radicales libres durante una respuesta inmunológica.

La vitamina E puede reforzar el sistema inmunológico. - Foto: Getty Images

Vitamina E

La vitamina E es un antioxidante poderoso que actúa en las células fortaleciendo sus paredes. Este fortalecimiento mejora la función de los linfocitos T, que son células blancas de la sangre que actúan como “soldados” del sistema inmunológico, y también reduce la inflamación.

Cuando un linfocito T identifica un patógeno, se divide repetidamente para aumentar su número y poder derrotar al invasor. Sin embargo, esta respuesta no funciona correctamente cuando hay estrés oxidativo, que puede ser causado por fumar, el estrés mental y una dieta inadecuada.