Del campo a las redes: los dos influencers que enamoran a sus seguidores con sus enseñanzas sobre agricultura y ganadería

“Sueño que más jóvenes puedan trabajar la tierra”

“Pidieron un préstamo en un banco, empezaron de cero”, relata Manuela en SEMANA.”Y no cuento más porque ‘espoileo’ mi libro”, dice la adolescente, que en 2019, en pleno estallido social, se les midió a las redes sociales para denunciar cómo esa situación afectaba a miles de campesinos: “Muchos de ellos quebraron”, se lamenta.

“Y entonces uno se pregunta por qué es un sector al que estigmatizan tanto. A mí en el colegio me decían ‘paraquita’, porque injustamente a todos nos meten en el mismo saco. Pero este realmente es un sector de gente que trabaja muy duro para llevar carne y leche a la mesa de los colombianos”.

Y a pesar de que no ha pisado aún un salón universitario, ya se ha parado en grandes escenarios, frente a pequeños y grandes productores de toda Colombia, para dar cátedra sobre un tema que la apasiona: la ganadería sostenible. Ella la define como “una práctica que trae bienestar ambiental sin perder de vista la productividad” . En esos escenarios habla con vehemencia, pues tiene todo por agradecerle al campo. Ese que la bañó con el calostro de la leche “para tener las piernas fuertes”.

“Gracias a mi abuelo me enamoré del campo”

Y en ese camino, Carlos ha probado con varios contenidos que se han hecho virales. Un día, El Borreguito habla de “jubilar” a sus gallinas para no estresarlas con la producción de huevos a granel. En otro video enseña cómo preparar un insecticida orgánico con la pepa del aguacate. Y en todos procura siempre mencionar la importancia de la agricultura sostenible.

También lo inquietan los golpes que el mundo ya experimenta por el cambio climático y la ausencia de una agricultura sostenible. Y aunque no conoció a su abuelo, tiene claro que lleva esa conciencia ambiental en la sangre. “Mi familia me contó que él no utilizaba químicos en la granja. Hoy le doy las gracias porque nos dejó una tierra donde pude enamorarme del campo para siempre”.