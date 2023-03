Diabetes: estas verduras ayudan a tener una dieta saludable y combatir la enfermedad

La Organización Mundial de la Salud insiste en la importancia de tener una dieta sana para disminuir el riesgo de prevenir enfermedades no transmisibles. Asimismo, es clave para la gestión de enfermedades como la diabetes. Si no se tiene una dieta equilibrada, la glucosa puede elevarse a niveles peligrosos, que pueden poner en riesgo la vida.

Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser un riesgo para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En caso de recibir un diagnóstico de diabetes se deben seguir rigurosamente las recomendaciones brindadas por el médico que sigue el caso. Asimismo, consultar a un nutricionista para recibir atención profesional adecuada.

En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos explica que “la clave en la diabetes es consumir una variedad de alimentos saludables de todos los grupos, en las cantidades establecidas en su plan de alimentación”.

Sobre las verduras destaca aquellas que pueden ser incluidas en la dieta y que ayudan a combatir la enfermedad:

No feculentas (sin almidón): brócoli, zanahorias, vegetales de hojas verdes, pimentones y tomates.

Feculentas (ricas en almidón): papas, maíz y arvejas (chícharos).

La diabetes puede causar ceguera. - Foto: Getty Images

Asimismo, este Instituto señala ejemplos de alimentos que pueden incluirse de los diferentes grupos que hay:

Frutas: naranjas, melones, fresas, manzanas, plátanos y uvas.

Granos: mínimo, la mitad de los granos del día debe ser integral como: trigo, arroz, avena, maíz, cebada y quinua.

Proteínas: carne magra (con poca grasa), pollo o pavo sin el pellejo, pescado, huevos, nueces y maní. Asimismo, incluir fríjoles secos y otras leguminosas como garbanzos y guisantes partidos sustitutos de la carne, como el tofu.

Lácteos descremados o bajos en grasa: leche o leche sin lactosa, yogur y q leche o leche sin lactosa, yogur y q ueso.

Diabetes

En los pacientes diabéticos, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder de forma positiva a la insulina, hay demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

Existen diferentes tipos de diabetes:

Diabetes tipo 1: este tipo de diabetes es el menos común. Se puede presentar en cualquier edad, pero la suelen padecer, por lo general, niños, adolescentes o adultos jóvenes. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina, el cuerpo no produce o produce en cantidades mínimas.

Diabetes tipo 2: este tipo de diabetes es el más común. Por lo general, se presenta en la edad adulta (sobrepeso), sin embargo, en la actualidad se presenta cada vez más en los niños. En esta enfermedad el cuerpo es resistente a la insulina y no la usa como debería.

Diabetes gestacional: este tipo de diabetes aparece en el embarazo. Esta enfermedad aumenta el riesgo de que se presenten complicaciones en parto, all tiempo de que la madre y el hijo presenten diabetes de tipo 2 en un futuro.

Otras recomendaciones

La diabetes puede provocar complicaciones graves de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, “es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores”.

El consumo de una alimentación equilibrada es una de las mejores formas de manetener los niveles de azúcar bajo control. - Foto: Getty Images

Por eso, es clave hacer cambios en el estilo de vida, especialmente aquellos relacionados con los hábitos alimenticios. Mayo Clinic brinda algunas recomendaciones para tener en cuenta: