Dieta keto para bajar cinco kilos en una semana, ¿funciona?

Se acerca el fin de año y uno de los propósitos más recurrentes de la mayoría de las personas para el año que viene es bajar de peso. Sin embargo, existen muchas dietas y opciones para realizar dicho objetivo y es bastante difícil saber cuál es la mejor para cada persona.

Además, desafortunadamente muchas personas se olvidan de su salud y la ponen en riesgo al recurrir a cualquier dieta sin consultarlo con un especialista. Yunuen Zuuz, licenciado en Acondicionamiento Físico y Asesor de Entrenamiento Personalizado y Planes de Nutrición, le explicó al portal Salud 180, sobre la dieta keto y sus beneficios para la salud.

En concreto, esta dieta, también conocida como dieta cetogénica, se relaciona con una alimentación baja en carbohidratos y enfocada en el consumo de grasas saludables.

Este tipo de dieta implica reducir los carbohidratos de forma drástica y reemplazarlos por grasas. La disminución expone al cuerpo a un estado metabólico llamado cetosis, según el magacín de salud Healthline.

Ahora bien, el cuerpo produce una sustancia en el hígado, llamada cetona, que funciona como energía. Las cetonas son combustible alternativo para el cuerpo, que se usa cuando hay escasez de azúcar en la sangre. Como se consumen pocos carbohidratos, moderadas proteínas y altos niveles de grasas naturales, se producen las cetonas.

A partir de ese momento, el cuerpo funciona casi por completo con grasa. Los niveles de insulina bajan y eso permite el aumento de la quema de grasa.

Implica reducir los carbohidratos de forma drástica y reemplazarlos por grasas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabe resaltar que este tipo de dieta es apta para cualquier persona. Además, puede ser implementada desde muy corta edad.

De hecho, el portal Nemours Kids Health señala que esta dieta es ideal para los niños con epilepsia. Al sustituirse los hidratos de carbono por las grasas, el cuerpo quema más grasas y fabrica más cetonas.

Yunuen por su parte, señala que todas las enfermedades que terminan en “ITIS”: gastritis, colitis, bronquitis, artritis indican la inflamación de algún órgano. Todo eso es derivado del consumo excesivo de azúcar y carbohidratos, pues dañan al organismo.

“Lo ideal es estar desinflamado. De ahí la importancia de adoptar hábitos saludables como la dieta keto, señala Zuuz.

Por otra parte, Martina Slajerova en su libro, ‘La dieta cetogénica para principiantes’, manifiesta que uno de los grandes mitos de la alimentación es pensar que el consumo de carbohidratos es necesario para almacenar la cantidad suficiente de glucógeno muscular que se puede utilizar para obtener energía. Y eso es precisamente lo que echa abajo la dieta keto.

“Si bien es cierto que nuestro cuerpo necesita una pequeña cantidad de glucosa para poder realizar algunas funciones metabólicas básicas, la verdad es que el cuerpo humano prefiere usar cetonas como fuente de energía, como afirma el dietista Jeff Volek y el médico Stephen Phinney, autores del éxito de ventas The art and Sciene of Low Carbohydrate Living”.

O lo que es lo mismo, la dieta keto o cetogénica transforma los cuerpos para que pasen de un metabolismo de glucosa a uno de grasas, en el que solo se consumen 50 gramos de carbohidratos diarios y con el que, como afirma la autora, “sentirás que tienes más energía y una mayor sensación de saciedad y menos antojos de comida”.

Con la dieta keto se consigue que el cuerpo cambie su suministro de combustible para funcionar casi completamente con grasa. Con esto se logra que los niveles de insulina se vuelven muy bajos, lo que a su vez permite que la quema de grasa aumente drásticamente, según el portal Nutrición y Farmacia.

¿Cómo se hace la dieta keto?

Las dietas cetogénicas se caracterizan por menús de cinco comidas, donde los huevos, la carne, los lácteos, las verduras, el pescado, los frutos secos y las semillas son los protagonistas. Además, hay mucha presencia de alimentos ricos en grasas saludables como el aguacate o pescados como el atún, el bacalao o el salmón.

En función de las circunstancias de cada persona y su condición física, se suele establecer el límite máximo de hidratos diarios entre 20 y 50 gramos.

La proporción aproximada de aporte de calorías diarias en la dieta keto es: