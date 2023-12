El aceite que ayuda a controlar la presión arterial y a reducir los niveles de colesterol

Estos dos padecimientos normalmente no generan síntomas, por lo que es frecuente que las personas los enfrenten sin saberlo. Por esta razón, la recomendación de los expertos es medir la tensión arterial de forma periódica con el fin de evitar que la situación se complique y también realizarse exámenes para conocer los niveles de colesterol.

El aporte del aceite de oliva

Dado que la alimentación es determinante, uno de los productos que no debería faltar es el aceite de oliva, el cual es catalogado como un superalimento y es uno de los principales componentes de la dieta mediterránea.

Una investigación titulada: “Effects of Olive Oil on Blood Pressure: Epidemiological, Clinical, and Mechanistic Evidence”, indica que tanto análisis experimentales como los realizados en humanos coinciden en demostrar los efectos antihipertensivos del aceite de oliva.