El consumo de esta fruta ayuda a prevenir afecciones cardíacas

Contra las enfermedades crónicas

De acuerdo con el estudio titulado “ Apples and Cardiovascular Health—Is the Gut Microbiota a Core Consideration? ”, publicado en la revista Nutrients , hay investigaciones epidemiológicas que han identificado asociaciones entre el consumo frecuente de manzanas y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares.

Otra investigación titulada: “Apple consumption helps prevent cardiovascular diseases and cancer: epidemiology an mode of action”, señala que es conocido que el consumo de frutas y hortalizas disminuye el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el corazón y la actividad antioxidante de la manzana resulta muy favorable debido a su contenido en fenoles y flavonoides.