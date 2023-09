El consumo de este alimento ayuda a prevenir coágulos, estabilizar la glucosa y reducir los triglicéridos

Por su parte, la glucosa “en sangre, o azúcar en la sangre, es el azúcar principal que se encuentra en la sangre. Es la principal fuente de energía de su cuerpo. Proviene de los alimentos que consume. Su cuerpo descompone la mayor parte de ese alimento en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo. Cuando su glucosa en sangre sube, le indica a su páncreas que libere insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía”, explica Medline Plus , Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Expertos señalan que hay un orden a la hora de comer los alimentos para que no se disparen los niveles de azúcar en la sangre. Foto: Getty images. | Foto: Foto: Getty images.

La glucosa puede ocasionar diabetes. “La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre son demasiado altos. Cuando tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina, no puede usarla tan bien como debería, o ambas cosas a la vez. Eso provoca que demasiada glucosa permanezca en la sangre y no llegue a las células. Con el tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud serios (llamadas complicaciones de la diabetes). Por ello, si tiene diabetes, es importante mantener sus niveles de glucosa en la sangre dentro de su rango objetivo.”, agrega la entidad.