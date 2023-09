El poderoso té que ayuda bajar un pico de glucosa en la sangre

En la actualidad hay un importante número de enfermedades que pueden desarrollarse por malos hábitos en la vida cotidiana. Aunque no es el único factor que puede causarlas si es un detonante para que aparezcan diversos padecimientos.

El té que puede ayudar a bajar un pico de glucosa en la sangre

Si no se mantiene un control de la glucosa en la sangre, se pueden desarrollar enfermedades como la diabetes, que aparece cuando los niveles de azúcar son demasiado altos. La enciclopedia especializada en temas de salud explica que:

“La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre son demasiado altos. Cuando tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina, no puede usarla tan bien como debería, o ambas cosas a la vez. Eso provoca que demasiada glucosa permanezca en la sangre y no llegue a las células”.