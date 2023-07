El súper alimento sin calorías que contiene más vitamina C que la naranja

En esta ecuación hay que resaltar que existen dos tipos de vitaminas: liposolubles e hidrosolubles. Las primeras tienen la la capacidad de ser almacenadas en el hígado, el tejido graso y en los músculos, y son las conocidas como A, D, E y K; mientras las segundas el cuerpo no las guarda e incluyen la vitamina C y todas las del grupo B, destaca la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Este nutriente es soluble en agua (se disuelve en agua) y se debe tomar todos los días. El ácido ascórbico está en estudio para la prevención y el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se le conoce como vitamina C. | Foto: Getty Images / haryigit

Ahora bien, en la ciencia de la salud es muy conocido escuchar que la vitamina C es de las más importantes. A continuación se exponen algunas de las características y bondades para el cuerpo humano que tiene esta sustancia.

La importancia de la vitamina C

La vitamina C tiene muchas facultades para el funcionamiento del organismo, empezando porque esta es necesaria para el crecimiento y desarrollo normales , también participa en la reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Esta vitamina se utiliza para:

La vitamina C, además, es una gran fuente de antioxidantes, los cuales son conocidos por ser nutrientes que bloquean parte del daño causado por los radicales libres, que se producen cuando el cuerpo descompone el alimento o cuando la persona está expuesta al humo del tabaco o a la radiación. Estos radicales libres son los principales elementos que promueven la generación de células cancerígenas.

La naranja es rica en vitamina C, la cual es saludable para los cartílagos y para la formación de colágeno. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el instituto de investigación Mayo Clinic, la mayoría de las personas obtiene suficiente vitamina C con una dieta saludable y su deficiencia en más probable en personas que:

Debido a que el cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena, se recomienda el consumo de muchos alimentos en la dieta diaria. Normalmente, esta vitamina ha sido utilizada como un remedio casero contra el resfriado.

El consejo es consumir las frutas y verduras crudas porque la vitamina C podría disminuir al cocinarse o almacenarse por tiempo prolongado. “Es posible que al cocinar los alimentos al vapor o en hornos de microondas la pérdida de vitamina C sea menor”, destacó el National Institutes of Health.