El superalimento de los astronautas de la Nasa que cualquier colombiano puede incluir en su dieta diaria

En el portafolio de productos de la línea Ancestral de Doria, la quinoa se puede encontrar molida, en hojuelas o grano. Sin embargo, a diferencia de otras marcas, no necesita ser lavada antes de cocinarse, pues ya viene con este proceso listo. Finalmente, es un grano que no contiene gluten y por lo tanto es apto para celíacos.

Hasta hace unos años incluir este tipo de ingredientes en la mesa no era sencillo, porque algunos de estos productos no estaban al alcance de la mano en los supermercados o porque las personas no sabían cómo incorporarlos a su mesa. Hoy es cada vez más fácil porque marcas como Doria en Colombia no solo los comercializan, sino que comparten recetas con sus clientes. En el caso de la quinua es posible descubrir preparaciones como burritos, quinotto (en vez de risotto), una versión de arroz, quinoa a la marinera, ceviche, sopa y tabule, entre otras.