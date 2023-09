¿Es malo? los efectos en el cuerpo por consumir sandía de noche

“La mayoría de las personas afirman que si comes sandía por las noches puede resultar muy malo para la salud, en sí lo que supuestamente pasa en tu cuerpo es que te da indigestión, pero esto es completamente falso. Ahora que ya sabes esto puedes comer fruta a cualquier hora del día, pero eso sí debes ser consciente de las porciones que consumes y no hacerlo en exceso ya que esto sí puede resultar contradictorio”, resalta la página.

“Si la sandía se come en exceso esta puede llegar a provocar algunos jugos gástricos y estos hacen que la digestión se haga más pesada y lenta, pero cabe mencionar que esto puede ocurrir a cualquier hora del día, no solo por las noches. La digestión es lo que pasa sí comes sandía por las noches, pero no solo en la noche sino también a cualquier hora del día, así que de ahora en adelante consume esta fruta sin importar la hora”, agrega.