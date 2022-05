Estas son especias que ayudan a aliviar problemas inflamatorios

La inflamación es una de las maneras en las que el cuerpo reacciona cuando se presenta una infección, lesión u otras afecciones médicas más complejas.

Normalmente esta situación viene acompañada de síntomas como enrojecimiento, hinchazón, dolor, calor (temperatura) y problemas para usar el área afectada. Estos sucede en el caso de las inflamaciones agudas; sin embargo, cuando el padecimiento es crónico se pueden presentar otras señales como cansancio y fiebre, asegura el portal Kids Health.

En el caso de la afección aguda, normalmente dura unos pocos días y ayuda al cuerpo a recuperarse después de una infección o una lesión. Sin embargo, la preocupación se da cuando la misma pasa a ser crónica. Esto puede reflejar el desarrollo de una enfermedad, evidenciar los avances del envejecimiento y otra serie de otros efectos sobre la salud.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos asegura que un proceso inflamatorio puede empezar aun cuando no haya lesión, y en el caso específico de la inflamación crónica, ésta puede ser causada por infecciones que no desaparecen, por reacciones inmunológicas anormales a los tejidos normales o por estados como la obesidad.

El cúrcuma es una de las especias con mayor poder antiinflamatorio. Foto: GettyImages. - Foto: Foto GettyImages.

Con el tiempo, la inflamación crónica puede causar daño al ADN y llevar a que se presenten enfermedades graves como el cáncer. Por esta razón, ante la aparición de molestias o señales de inflamación que no desaparecen es importante consultar al médico y de esta forma determinar las posibles causas.

Para aliviar las molestias causadas por la inflamación, hay algunos remedios caseros sustentados en especias que pueden ayudar. Estas son algunas de las que ofrecen beneficios.

Cúrcuma

La cúrcuma contiene un ingrediente activo llamado curcumina, que le otorga mucho beneficios para la salud. La medicina ayurvédica, un sistema de tratamiento tradicional de la India, recomienda esta especia para una variedad de afecciones de salud, entre ellas el dolor crónico y la inflamación, según un artículo del medio especializado en salud Medical News Today. La medicina occidental, por su parte, ha comenzado a estudiar la cúrcuma como analgésico y agente curativo.

Según la Arthritis Foundation existen varios estudios que muestran que la cúrcuma ha reducido la inflamación. Esta capacidad antiinflamatoria podría reducir el dolor que sienten las personas con artritis en sus articulaciones. Esta institución sugiere tomar cápsulas de 400 a 600 miligramos de cúrcuma hasta tres veces al día para aliviar la inflamación.

Clavo

Esta especia se muestra como un gran coadyuvante de los procesos inflamatorios. Esto se debe a que contiene eugenol, un derivado fenólico con gran poder antiinflamatorio; además de kaempferol y ramnetina, flavonoles que tienen propiedades similares que el eugenol, según un artículo publicado en el portal de alimentación y bienestar Alimente, del diario El Confidencial, de España.

Orégano

El orégano es ideal para aliviar procesos inflamatorios. Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, concluyó que este alimento contiene beta-cariofilina, un ingrediente activo que inhibe estos procesos en el cuerpo. Se presume que podría contribuir con el control de trastornos crónicos como la enfermedad de Crohn, una afección inflamatoria del aparato digestivo.

Jengibre

De esta especia se dice que ayuda a reducir el dolor articular y que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Un ensayo clínico publicado en la revista científica Osteoarthritis and Cartilage comenta que el jengibre resultó ser más potente que el ibuprofeno para aliviar dolores musculares crónicos, muchos de los cuales pueden presentarse con inflamación. La mejor forma de aprovechar sus propiedades es a través del consumo de té.

Tomillo

Gracias a su elevada cantidad de polifenoles, esta planta tiene un efecto antiinflamatorio, pudiendo ayudar a rebajar inflamaciones de lesiones y heridas; además de aquellas que que se pueden presentar por una infección bacteriana.