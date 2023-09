Estos son los efectos de comer plátano maduro todos los días

Asimismo, es considerado como un alimento que genera producción de glucosa, tal cual lo demuestra un estudio realizado por la National Library of Medicine National Institutes of Health , el cual determina que tiene una alta concentración de pectina y de almidón y por ende esta fruta ayuda a controlar la glucosa en la sangre del organismo, específicamente después de las comidas.

Propiedades del plátano maduro

Los plátanos son ricos en fibra soluble. Durante la digestión, la fibra soluble se disuelve en líquido para formar un gel. Esto también puede contribuir a la textura esponjosa del plátano. Los plátanos verdes también contienen almidón resistente, un tipo de fibra que el cuerpo no digiere.

No obstante, a pesar de su alto contenido en carbohidratos, “los plátanos no provocan grandes subidas de azúcar en las personas que no padecen diabetes”, destaca la Healthline Media LLC en su portal web.