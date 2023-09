Estos son los factores que pueden elevar los triglicéridos en la sangre

Precisamente, sobre este último indicador, los triglicéridos, se hará hincapié. “Los triglicéridos son un tipo de grasa (lípidos) que se encuentran en la sangre. Cuando comes, el cuerpo convierte todas las calorías que no necesites usar de inmediato en triglicéridos. Los triglicéridos se almacenan en las células grasas. Más tarde, las hormonas liberan triglicéridos para obtener energía entre las comidas. Si ingieres regularmente más calorías de las que quemas, en particular de alimentos ricos en carbohidratos, puedes tener los triglicéridos altos (hipertrigliceridemia)”, explica Mayo Clinic, instituto internacional de investigación clínica.