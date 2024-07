Estudio vincula el consumo de pollo con riesgo de cáncer

Por primera vez, un estudio relaciona el consumo frecuente de pollo con el cáncer. Investigadores de la Universidad de Oxford descubrieron su relación con un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer de la sangre, y con una mayor probabilidad del de próstata. El estudio incluyó datos sobre la dieta y la enfermedad de 475.000 británicos de edad mediana, rastreados entre 2006 y 2014. El resultado es una asociación y no explica las razones que incidieron en el riesgo. Los expertos dicen que podría obedecer a que la carne contiene un carcinógeno, pero también a la forma de prepararlo. Durante años, los especialistas han recomendado el pollo como una alternativa para reducir el consumo de carne roja, por lo que aún no hay pautas de cuál debería ser la ingesta límite. Por ahora, los expertos no recomiendan dejar de comerlo como parte de una dieta rica en frutas y verduras, y granos integrales, como arroz integral o pasta. SALUD La Vitamina E sería culpable

Una misteriosa enfermedad relacionada con el vapeo causó la muerte de seis personas y ha afectado a por lo menos 450 más en Estados Unidos. Hasta hace poco, los médicos no sabían el origen, pero la semana pasada el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos reveló que la causa podría estar en el acetato de vitamina E (tocoferol), presente en los líquidos de cannabis que a menudo se consiguen ilegalmente para estos cigarrillos electrónicos. Al hervir, la sustancia provocaría heridas internas y la misteriosa enfermedad pulmonar. Los expertos recomiendan abstenerse de consumirlos hasta que exista más evidencia, pues el THC y los cannabinoides han estado presentes en la mayoría de las muestras de pacientes enfermos. Aun así, reconocen que no parece haber un solo producto involucrado en todos los casos. SALUD MENTAL Ni mucho sueño ni poco

No dormir lo suficiente o hacerlo demasiado aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Eso concluyó una nueva investigación de la Universidad de Colorado que analizó los hábitos de sueño y los registros médicos de 46.347 personas, de entre 40 y 69 años en Reino Unido. El análisis reveló que aquellos que dormían menos de seis horas por noche tenían un riesgo 20 por ciento mayor de sufrir un primer ataque cardiaco en comparación con aquellos que pernoctaban entre seis y nueve horas. Pero los que descansaban más de nueve horas también tenían un riesgo del 34 por ciento. Esto vale incluso para quienes no fuman, hacen ejercicio y no tienen predisposición genética a las enfermedades cardiovasculares. El estudio, publicado en la revista médica Journal of the American College of Cardiology, también indicó que las personas con un alto riesgo hereditario de sufrir un ataque cardiaco pueden compensarlo al dormir regularmente entre seis y nueve horas por noche. PSICOLOGÍA Los mayores no enseñan a hablar

Especialistas del Centro Nacional de Investigación Científica, en Francia, descubrieron que los hermanos mayores podrían interferir en el proceso de aprendizaje del lenguaje de sus hermanos menores. En dicho caso, la brecha sería de dos meses, y ocurre, en parte, porque los padres están menos disponibles para atender al nuevo hijo. Lo curioso es que si el mayor es mujer, la brecha se cierra, pues ellas tienden a hablar más con sus hermanos menores. En el trabajo, publicado en la revista Psychological Science, recomiendan a los padres dejar a un lado sus celulares para tener más tiempo con sus hijos y así lograr que ellos desarrollen sus habilidades lingüísticas plenamente. CIFRA 10.000 millones de bombas Atómicas como la de Hiroshima...