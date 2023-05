Evite y disminuya las arrugas con estas mascarillas naturales

El amor propio se ha convertido en un factor importante y primordial en la vida de los seres humanos, tanto para la salud física como mental. Es por eso que en la actualidad las personas se preocupan más por los cuidados personales de salud interna y externa, esta última hace referencia al cuidado del cabello, uñas, manos, pies, piel, entre otros.

En el caso facial, el uso de mascarillas ofrece bastantes ventajas que benefician al rostro. Principalmente, limpiar de forma profunda eliminando las impurezas existentes, sin embargo, al momento de usar productos naturales los beneficios se multiplican debido a las propiedades con las que cuenta cada uno de estos.

Mascarilla - Foto: Getty Images

Cabe anotar que la cosmética casera ha cobrado un gran protagonismo con el paso de los años, ya que factores como el precio, la efectividad comprobada y sus beneficios la han posicionado gracias a sus increíbles resultados.

Es importante tener en cuenta que todas las pieles son completamente distintas, por ende, algunas reaccionarán de manera diferente que otras, por esto es vital que en caso de que la persona note alguna reacción extraña acuda a su dermatólogo de confianza.

Mascarillas para disminuir arrugas de la piel

Estas mascarillas deben ser aplicadas con el rostro totalmente limpio, evitando siempre el contorno de los ojos, dejar actuar entre veinte minutos y media hora; retíralas con agua tibia y aplicar la crema hidratante de turno. Estas mascarillas se pueden usar hasta 3 veces por semana.

Piña: se deben licuar 50 gramos de piña, añadir 2 cucharadas de harina de soja o 2 de miel de abeja y revolver bien hasta conseguir una textura cremosa para poder aplicarla en el rostro. Papaya y arroz: mezclar 2 cucharadas de pulpa de papaya madura, 1 cucharada de miel de abeja natural y 2 cucharadas de harina de arroz. Mezclar bien todos los ingredientes hasta conseguir una textura homogénea. Aceite de oliva y sábila: mezclar 2 cucharadas de aceite de oliva puro o extra virgen, añadirle un huevo y 4 cucharadas de sábila. Mezclar bien para integrar los ingredientes. Aguacate: machacar la pulpa de medio aguacate maduro, añadir unas 4 o 5 gotas de limón, 1 cucharadita de clara de huevo montada a punto de nieve para que quede más cremosa. Mezclar bien los ingredientes hasta que se integren. Pepino: licuar un pepino entero, añadir a la mezcla sábila y para dar consistencia, echar una cucharada de yogur natural o aceite de oliva.

Las mascarillas faciales suelen estar compuestas de diferentes ingredientes y uno de ellos es el bicarbonato de sodio. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Cinco alimentos que se deben dejar de consumir porque dañan y envejecen la piel

1. Productos lácteos

Durante la primera infancia, la leche y los alimentos derivados de este producto aportan una fuente significativa de nutrientes y vitaminas a los huesos, impulsando el crecimiento y fortalecimiento de estos, sin embargo, cuando se consumen productos lácteos en exceso pueden producirse bolsas debajo de los ojos, puntos negros, acné, arrugas y párpados hinchados. Lo importante, en este caso, es no exceder el consumo.

2. Alimentos fritos

Estamos acostumbrados a ver y consumir alimentos que son preparados bajo grandes cantidades de aceite y aunque sea común, no es para nada saludable. Consumir en exceso estos alimentos fritos puede terminar en destrucción del colágeno y generar aparición de arrugas a temprana edad. Así mismo, podría sufrir de sobrepesos, problemas cardiovasculares por el exceso de colesterol, triglicéridos y aumento de grasas corporales.

3. Carnes grasas y procesadas

Se ha comprobado científicamente que los embutidos contienen altos niveles de grasas saturadas y nitratos, sustancias que podrían generar inflamaciones en el cuerpo, aumentando la posibilidad de envejecimiento celular. Por lo que se recomienda consumir pechuga de pollo, carnes rojas o pavo, bajo una dieta establecida sin exceder las cantidades requeridas.

Así mismo, los productos envasados o enlatados no tendrán las mismas propiedades nutricionales que los alimentos que sean preparados en la casa. Así que se recomienda preparar los alimentos desde la casa, pues le supondrán un cuidado a la salud.

Las carnes son fundamentales en la dieta de algunas personas. - Foto: Getty Images

4. Consumo excesivo de alcohol

El consumo del alcohol está presente en casi todo el mundo, salvo algunas comunidades que por ideas religiosas o personales no permiten el consumo de este producto, sin embargo, en gran parte de la población mundial se consume alcohol de forma constante y excesiva. Y es que además de ser un producto costoso para el bolsillo, también tendrá una cuenta de cobro alta para nuestra salud. En el caso de la piel promueve la deshidratación, generando que no sea suave y limpia. Además, el consumo excesivo podría llegar a generar enfermedades crónicas como alta presión arterial, accidentes cerebrovasculares, enfermar el hígado, entre otras más. Y no solo afectará nuestro cuerpo, las relaciones familiares, con amigos o el trabajo se podrían afectar con un consumo irregular de alcohol.

5. Consumo excesivo de azúcar

El azúcar es una sustancia que está presente en nuestra cotidianidad en bebidas, postres y otros alimentos de consumo diario de las personas, sin embargo, el azúcar favorece la aparición de acné e inflamaciones en la piel. Su consumo excesivo interfiere en la producción de colágeno y elastina, lo que produce un aceleramiento en el envejecimiento de la piel. Por lo que, si se consume azúcar regularmente y en cantidades superiores a las recomendadas, podría sufrir estos síntomas y otras enfermedades como la diabetes. Por eso se recomienda un consumo adecuado. Además, las frutas con una alternativa de alimentación para suplir este producto.