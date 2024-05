Expertos lanzan grave alerta: uso excesivo de dispositivos electrónicos por parte de los niños incrementa riesgo de adicción a drogas

Para Vargas, el asunto es tan preocupante que sostiene que “si el niño pasa más de dos horas al día con los dispositivos electrónicos, su conducta puede verse alterada, por lo que prefiere quedarse en casa frente a su computadora y no salir con sus amigos” . También puede repercutir en un bajo rendimiento académico. Si el niño presenta alguna o varias de estas manifestaciones, “puede ser una sospecha de adicción”.

Se trata de un trastorno que ya tiene nombre: nomofobia. El término, que fue acuñado en Reino Unido, proviene del anglicismo nomophobia (no-mobile-phone-phobia). Y consiste en el miedo irracional a no tener el móvil al alcance o a estar incomunicado a internet por largos periodos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no la ha catalogado aún como una patología mental, “pero eso no demora en pasar debido al incremento de las afectaciones en la salud de niños y adolescentes”, segura Vargas.