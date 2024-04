Frutas que ayudan a equilibrar el colesterol de forma natural

Frutas buenas para el colesterol

Un estudio, titulado Two apples a day lower serum cholesterol and improve cardiometabolic biomarkers in mildly hypercholesterolemic adults: a randomized, controlled, crossover trial, precisa que las manzanas son ricas en polifenoles bioactivos y fibra.

Otra alternativa es la naranja. De acuerdo con la investigación Orange juice intake and lipid profile: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials, los científicos determinaron que el consumo de jugo de esta fruta puede no ser beneficioso para mejorar los niveles séricos de TG, TC o HDL-C.